İçinde gliserol bulunan 'slushie' içecekler, 10 yaş altı çocuklar için tehlikeli - Son Dakika
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Sağlık

İçinde gliserol bulunan 'slushie' içecekler, 10 yaş altı çocuklar için tehlikeli

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe, gliserol içeren 'slushie' içeceklerin 10 yaş altı çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti. Gliserolün baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, kan şekeri düşüklüğü ve bilinç kaybına yol açabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Menekşe, ailelere bu tür içecekleri tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

03.06.2024 09:36
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İçinde gliserol bulunan 'slushie' içecekler, 10 yaş altı çocuklar için tehlikeli

Yazın gelmesiyle uzmanından uyarı: "10 yaş altı çocukların slushie içecekleri tüketmesi tehlikeli"

İSTANBUL - Rengarenk görüntüleriyle çocukların ilgisini çeken 'slushie' içecekleri hakkında aileleri uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe, 10 yaş altındaki çocukların bu tür içeceklerden uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dışarıda yapılan slushie içeceklere eklenen ve donmuş etkisini veren Gliserol hakkında bilgilendiren Uzm. Dr. Menekşe, "Bu madde çocuklarda; baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, kan şekeri düşüklüğü, bilinç kaybına yol açıyor" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle buzlu içecek tüketim oranları da artacak. Popüler olan slushie içecekler hem rengarenk görüntüsü hem de tadıyla çocuklar tarafından da ilgi görüyor. Ancak sulu kar etkisini verebilmek için bu tür içeceklere E422 koduyla yer alan 'Gliserol' ekleniyor. Çamlıca Erdem Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe ise bu madde hakkında çeşitli uyarılarda bulundu. 10 yaş altındaki çocukların bu tür içeceklerden uzak tutulması gerektiğini belirterek "Üreticilere çok az miktarda gliserol kullanılması uyarısı var. Ancak bunun ne kadar uygulanabildiğini bilmiyoruz. Kaldı ki çok az haliyle bile 10 yaş altı çocuklar için tehlike arz ediyor" açıklaması yaptı.

"Aileler genellikle bu semptomların neden kaynaklandığını anlayamayabiliyor"

Uzm. Dr. Menekşe, "Bu tür içecekler geleneksel olarak şekerle hazırlanırken son dönemlerde hazır gıda olarak bulunması için gliserol kullanılarak yapılıyor. Küçük çocuklarda tüketildiğinde baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, kan şekeri düşüklüğü, bilinç kaybına yol açabiliyor. Aileler ise bu semptomların neden kaynaklandığını anlayamayabiliyor. Dikkatli davranmak bu nedenle önemli." dedi.

Uzun dönem etkileri çocukta kalabilir: Böyle vakalar tespit edilmiş

Gliserol tüketiminin 4 yaş altındaki çocuklarda çok tehlikeli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Menekşe, "4-10 yaşındaki çocuklara ise çok az miktarda, verilmelidir. Bu içecekleri fazla tüketen 4 yaş altındaki çocuklar için ise ciddi sonuçlar doğurabilir. Maalesef müdahalesi geciken kan şekeri düşüklüğü ve bilinç kaybı gibi bir durumda uzun dönem etkileri çocukta kalabilir. 4 yaş altında bildirilmiş böyle vakalar var" uyarısında bulundu. Gliserol hazır gıda ürünlerine genellikle tatlandırıcı veya koruyucu olarak kullanılır ama çoğunda zarar veremeyecek derecede eser miktarlardadır. Slushie içeceklerde ise miktar olarak fazlalığı endişe kaynağını oluşturur.

Ailelere önerilerde bulunan Uzm. Dr. Menekşe, "Çocuklarınıza hazır ürünleri tükettirmeyin. Örneğin meyve suyunu siz hazırlayın. Kutulu ürünleri ise ancak güvenli aralıklarla tüketebilirler" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İçinde gliserol bulunan 'slushie' içecekler, 10 yaş altı çocuklar için tehlikeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçinde gliserol bulunan 'slushie' içecekler, 10 yaş altı çocuklar için tehlikeli - Son Dakika
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