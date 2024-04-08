Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte Türkiye'ye gelip hem tatil yapan hem de estetik ameliyat olan İngilizlerin sayısı her geçen gün artarken dikkat çekici bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden The Sun, İngiliz hastalarla tanışmak ve tanıtım yapmak için İngiltere'ye tur düzenleyen bir Türk şirketin tanıtım etkinliğine katıldı. İngiltere'deki bir otelde yapılan tanıtımda kalça kaldırma ameliyatı olmak isteyen hasta kılığına giren bir kadın, Türk doktorla görüşmesini gizli kameraya kaydetti.
Türkiye'de çok daha ucuza yapılan "Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatını" olmak istediğini söyleyen kadın, otel odasında doktorla görüştü. Çok az İngilizce bildiği belirtilen ve bir çevirmen aracılığıyla konuşan Türk doktorun kadına yaptıkları da gündem oldu. Otel odasında adam bir anda kadının pantolonunu indirdi ve kalçasını incelemeye başladı.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'deki estetik turizmi İngiliz basının gündeminde - Son Dakika
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço, özel hastanede tedavi altına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun durumuyla ilgili bilgileri paylaşarak, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Sakarya'da Ramazan ayında iki firmanın üretim ve satış yerleri ile 4 lokantada at ve eşek eti tespit edilmesi üzerine işletmelere en üst sınırdan cezai işlem uygulandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 64 yaşındaki Zeki K., tarım aracı olan 'Patpat'a bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeki K.'nın sağlık durumu kritik.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Özel Cerrahi Hastanesi'nin ortaklarından Doktor Murat Çelik, evinde ölü bulundu. Hastane yönetimi, Dr. Murat Çelik'in kaybının derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.
Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, ilçede kedi ve köpeklerde salgın hastalıkları önlemek amacıyla kuduz aşısı uygulaması gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının sağlığını korumak için başlatılan aşılama programı, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor ve hem insanların hem de hayvanların sağlığını korumayı hedefliyor.
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