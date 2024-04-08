Türkiye'deki estetik turizmi İngiliz basının gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Türkiye'deki estetik turizmi İngiliz basının gündeminde

Türkiye\'deki estetik turizmi İngiliz basının gündeminde

Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte İngilizlerin Türkiye'ye gelip estetik ameliyat yaptırma sayısı artıyor. İngiltere'nin The Sun gazetesi, bir Türk şirketin düzenlediği tanıtım etkinliğine katılarak Türk doktorla görüşen bir kadının ameliyat öncesi görüntülerini gizlice kaydetti.

08.04.2024 08:21  Güncelleme: 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte Türkiye'ye gelip hem tatil yapan hem de estetik ameliyat olan İngilizlerin sayısı her geçen gün artarken dikkat çekici bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

GÖRÜŞMEYİ GİZLİ KAMERAYA ALDI

İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden The Sun, İngiliz hastalarla tanışmak ve tanıtım yapmak için İngiltere'ye tur düzenleyen bir Türk şirketin tanıtım etkinliğine katıldı. İngiltere'deki bir otelde yapılan tanıtımda kalça kaldırma ameliyatı olmak isteyen hasta kılığına giren bir kadın, Türk doktorla görüşmesini gizli kameraya kaydetti.

PANTOLUNUN İNDİRİP KALÇASINI İNCELEMEYE BAŞLADI

Türkiye'de çok daha ucuza yapılan "Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatını" olmak istediğini söyleyen kadın, otel odasında doktorla görüştü. Çok az İngilizce bildiği belirtilen ve bir çevirmen aracılığıyla konuşan Türk doktorun kadına yaptıkları da gündem oldu. Otel odasında adam bir anda kadının pantolonunu indirdi ve kalçasını incelemeye başladı.

Turizm, Sağlık, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'deki estetik turizmi İngiliz basının gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
08:28 Yemen’de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu Yemen'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu
08:05 Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
22:11 Maç başlar başlamaz attı Icardi’den Süper Kupa’da 50. saniyede gol Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
22:02 Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisi kamerada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada
21:55 Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 08:47:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'deki estetik turizmi İngiliz basının gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement