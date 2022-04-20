İngiltere'de araştırma: İdrardaki bazı bakteriler agresif prostat kanserinin belirtisi olabilir - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de araştırma: İdrardaki bazı bakteriler agresif prostat kanserinin belirtisi olabilir

20.04.2022 14:07
İngiltere'de araştırma: İdrardaki bazı bakteriler agresif prostat kanserinin belirtisi olabilir

İngiliz bilim insanları, agresif prostat kanseri ile bağlantılı idrar bakterilerini belirlediklerini açıkladı.

İngiliz bilim insanları, agresif prostat kanseri ile bağlantılı idrar bakterilerini belirlediklerini açıkladı.

Uzmanlar, keşfin bu tehlikeli tümörleri tespit etme ve önlemede yeni yöntemler sağlayabilmesini umuyor.

Bakterilerin kansere mi yol açtığı yoksa sadece ek bir gösterge mi olduğunu söylemek için ise henüz çok erken.

İngiltere'de araştırmayı yapan East Anglia Üniversitesi ekibi, enfeksiyonu antibiyotiklerle temizlemenin kötü tümörleri önleyip önlemeyeceğini görmek istiyor. Ekip bu nedenle daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Bakteriyel enfeksiyonun diğer kanserlerin gelişiminde rol oynadığı biliniyor. Örneğin Helikobakter pilori adlı bakteri mide kanserini tetikleyebilir, ama antibiyotik tedavisi ile bu riskten kurtulmak mümkün.

Prostat büyümesi

Prostat kanseri her zaman ölüm riski içermez; bazı tümörler herhangi bir soruna neden olamayacak kadar yavaş büyüyor ve güvenli bir şekilde kendi haline bırakılıp gözetim altında tutulabiliyor.

Ancak agresif, hızlı büyüyen ve zarar veren türden tümörleri olan erkeklerde hızlı teşhis ve tedavi önemli.

Prostat spesifik antijen (PSA) tespiti için yapılan kan testi ve biyopsi gibi şu anda kullanılan testler, hangi kanserlerin zararlı olacağını her zaman tahmin edemiyor.

European Urology Oncology dergisinde yayımlanan son çalışma kapsamında araştırmacılar, idrar bakteri testinin ne kadar yararlı olduğunu değerlendirmek için prostat kanseri olan ve olmayan 600'den fazla hastayı inceledi.

Kanserleri agresifleşen erkeklerden alınan doku ve idrar örneklerinde yaygın olan beş bakteri türünü belirlediler.

Yeni bakteriler

Bunların hepsi oksijensiz büyüyebilen bakteri türleriydi. Bazıları şimdiye kadar hiç tespit edilmemiş yepyeni türlerdi.

Araştırma ekibinden Dr. Rachel Hurst, "İnsanların bu bakterileri nasıl aldıklarını, bunların kansere neden olup olmadıklarını veya zayıf bir bağışıklık tepkisinin bakterilerin büyümesine izin verip vermediğini henüz bilmiyoruz" dedi ve ekledi:

"Ancak, bulgularımızın ve gelecekteki çalışmalarımızın, agresif prostat kanserinin gelişmesini yavaşlatabilecek veya önleyebilecek yeni tedavi seçeneklerine yol açabileceğini umuyoruz. Çalışmamız ayrıca her erkeğin kanserine özgü en etkili tedaviyi belirlemede bakterileri kullanan yeni testlerin temellerini de atabilir."

Araştırmayı yürüten Prof. Colin Cooper, bulguların gerçekliğinden çok emin olduğunu, laboratuvar çalışmalarını yürütürken kontaminasyon ihtimalini bertaraf etmek için sıkı önlemler aldıklarını söyledi.

Cooper, bu bakterilerin bazılarının agresif tümörlerin gelişmesine yol açan hormonlar üretiyor olabileceğini kaydetti.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'ndan Dr. Sam Godfrey, "İngiltere'deki her 10 kanserden yaklaşık dördü sigara ve obezite gibi bilinen risk faktörleriyle bağlantılıdır. Ancak kansere neden olan bakteriler gibi başka risk faktörleri de var ve biz bunları daha yeni tanımlamaya başlıyoruz" dedi.

Godfrey, "Bu bakterilerin prostat kanseri büyümesine nasıl katkıda bulunduğunu belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var; ancak bu araştırma, bu kanserlerin toplum üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olacak yeni tarama ve önleme yöntemlerine yol açabilir" diye konuştu.

İngiltere'de araştırma: İdrardaki bazı bakteriler agresif prostat kanserinin belirtisi olabilir
İngiltere'de araştırma: İdrardaki bazı bakteriler agresif prostat kanserinin belirtisi olabilir
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Son Dakika Sağlık İngiltere'de araştırma: İdrardaki bazı bakteriler agresif prostat kanserinin belirtisi olabilir - Son Dakika

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