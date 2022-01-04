Üye Girişi
İngiltere, Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor - Son Dakika

İngiltere, Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor

04.01.2022 19:40
İngiltere, Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının ilk kez 200 bini geçmesine rağmen yoğun bakımdaki hasta sayılarında büyük bir artış görülmemesi nedeniyle yeni kısıtlamaya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının ilk kez 200 bini geçmesine rağmen yoğun bakımdaki hasta sayılarında büyük bir artış görülmemesi nedeniyle yeni kısıtlamaya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

Johnson, yen yılın ilk basın toplantısında aşı programı sayesinde ülkenin önceki dalgalardan farklı bir konumda olduğunu kaydetti.

Uygulamada olan "Plan B" önlemleriyle devam ederek Omicron dalgasını aşma şansları olduğunu savunan Johnson, buna gerekçe olarak hastaneye kaldırılma ve yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyma oranlarının diğer varyantlara göre daha az olmasını gösterdi.

"Virüsle yaşamanın bir yolunun bulunabileceğini" söyleyen İngiliz Başbakan, ancak gelecek haftaların "zorlu olacağı" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayacağı" uyarısında bulundu.

Başbakan Johnson, kritik görevlerde bulunan 100 bin kişiden 10 Ocak'tan itibaren her gün bir hızlı Kovid-19 testi yapmalarının isteneceğini de açıkladı.

Halka aşı olma çağrısında bulunan Johnson, yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının hatırlatıcı doz veya hiç aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade etti.

Plan B, toplu ulaşım ve kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve gece kulüpleri gibi bazı yerlere girişte aşı pasaportu kullanılması önlemlerini içeriyor.

Vakalar 200 bini geçti

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.

YORUMLAR
500

England, Aralık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İngiltere, Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
20:24 Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü
20:17 EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:53 Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
18:48 Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 20:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, Kovid-19 vakalarının günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement