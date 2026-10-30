İnme belirtisinde 112'yi arayın, çünkü vakaların yaklaşık yüzde 90'ı önlenebilir - Son Dakika
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İnme belirtisinde 112'yi arayın, çünkü vakaların yaklaşık yüzde 90'ı önlenebilir

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İnme belirtisinde 112\'yi arayın, çünkü vakaların yaklaşık yüzde 90\'ı önlenebilir
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimi Dr. Utku Cenikli, inme belirtilerinde vakit kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini söyledi. Cenikli, vakaların yaklaşık yüzde 90'ının yüksek tansiyon, diyabet ve sigara gibi risk faktörlerinin kontrolüyle önlenebileceğini belirtti.

Dünya İnme Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, inmenin belirtileri, risk faktörleri ve erken müdahalenin önemi hakkında uyarılarda bulundu. Cenikli, yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu ve kol veya bacakta aniden gelişen güçsüzlük durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.

İnmenin, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu beyin dokusunun hasar görmesiyle ortaya çıktığını belirten Cenikli, hastalığın ölüm ve kalıcı engelliliğe neden olabileceğine, erken müdahale ve doğru tedaviyle inmenin yol açabileceği hasarın önemli ölçüde azaltılabildiğini vurguladı.

Belirtileri tanımak hayat kurtarıyor

Dr. Öğretim Üyesi Cenikli, "İnmenin en önemli belirtileri arasında yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu ile kol veya bacakta aniden gelişen güçsüzlük yer alıyor. Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerekiyor. İnme tedavisinde erken müdahalenin hem hayat kurtardığı hem de kalıcı engellilik riskini azalır" dedi.

İnme vakalarının büyük bölümü önlenebiliyor

Dr. Cenikli, İnme vakalarının yaklaşık yüzde 90'ının, yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceği, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve mevcut risk faktörlerinin yönetilmesi, hastalıktan korunmada önemli rol oynadığını açıkladı.

Muğla'da İnme tedavisi için koordineli çalışma

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi koordinasyonunda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, acil servisler ve inme tedavi ekiplerinin iş birliğiyle hastalara hızlı ve etkin tedavi hizmeti sunulduğunu açıklayan Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, İnmenin belirtilerinin tanınması, risk faktörlerinin kontrol altında tutulması ve acil durumlarda vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiTansiyonGüncelSağlıkMuğlaSon Dakika

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