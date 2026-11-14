İnönü Üniversitesi'nin yapay zeka çalışması Antalya'daki kongrede birincilik kazandı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nin yapay zeka çalışması Antalya'daki kongrede birincilik kazandı

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İnönü Üniversitesi\'nin yapay zeka çalışması Antalya\'daki kongrede birincilik kazandı
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İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yapay zeka çalışması, Antalya'daki XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde poster birinciliği kazandı. Makine öğrenmesi modellerini karşılaştıran çalışma, yapay zekanın diş çekimi kararlarına katkı sunabileceğini gösterdi.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde Araştırma Poster Birincilik Ödülü'nü kazandı.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararası bilimsel alanda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fakültenin Ortodonti Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Fırat Oğuz, Arş. Gör. Onur Kaya ve Arş. Gör. Mehmet Bütün ile Uzman Dt. Handan Göze Oğuz tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, uluslararası kongrede birincilik ödülüne layık görüldü. Yurt içinden ve yurt dışından 1000'in üzerinde ortodonti uzmanının katılımıyla 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde sunulan "Ortodontik Çekim Kararlarının Tahmininde Yapay Zeka Yaklaşımı: Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı çalışma, Araştırma Poster Birincilik Ödülü'nü kazandı.

Yapay zeka destekli tedavi planlamasına bilimsel katkı

Ortodontik tedavi planlamasının önemli aşamalarından biri olan diş çekimi kararlarının tahminine odaklanan çalışmada, farklı yapay zeka destekli makine öğrenmesi modellerinin performansları karşılaştırmalı olarak incelendi. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, yapay zeka destekli sistemlerin ortodontik tedavi planlamasında klinik karar verme süreçlerine katkı sunabilecek potansiyelini ortaya koydu.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinin uluslararası bilimsel platformda elde ettiği bu ödül, fakültenin bilimsel araştırma, yenilikçi yaklaşımlar ve akademik üretim alanındaki çalışmalarının önemli bir göstergesi oldu.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaAntalyaEğitimSağlıkSon Dakika

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