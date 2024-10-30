INVAMED\'den Endonezya\'ya İnsani Yardım

Sağlık

SAĞLIK teknolojisinin öncülerinden INVAMED, Endonezya Udayana Üniversitesi Hastanesi'nde 100'ün üzerinde doktorun katılımıyla insani yardım faaliyetinde bulundu.

Endonezya'da bulunan Udayana Üniversitesi Hastanesi'nde, INVAMED öncülüğünde 100'ün üzerinde dünyaca ünlü cerrahın katılımıyla insani yardım çalıştayı düzenlendi. INVAMED ile birlikte katılımcı olan doktorlar yardım ihtiyacı duyan hastalara çeşitli alanlarda tanı, teşhis ve tedavi hizmetleri verirken, hastane doktorları ile de görüşerek incelemelerde bulundu. Dünyaca ünlü Dr. Sergio Gianesni, Dr. Anom Werdana, Dr. Mehdi Triki, Dr. Metai Sergiu, Dr. Ahlam Morroco, Dr. Nathalia Cardoso, Dr. Agung Anom Arie Wiradana, Dr. Kürşat Bozkurt ve Dr. Suat Doğancı başta olmak üzere INVAMED öncülüğünde 100'ün üzerinde doktorun katılım sağladığı insani yardım faaliyetinde çeşitli alanlarda tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verildi. Damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden nörolojiye, onkolojiden dermatolojiye kadar çok geniş bir yelpazede, hastaların tedavileri uygulandı ve yaşam kaliteleri artırıldı. Her biri alanında uzman olan doktorların katılımcı olduğu yardım faaliyeti ile hastaların ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

INVAMED sağlık ekibi sadece tedavi hizmeti sunmakla kalmayıp aynı zamanda tedavilerde kullanılmak üzere Udayana Üniversitesi Hastanesi personeline de tedavi yöntemleri hakkında eğitim vererek sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulundu. INVAMED sağlık görevlilerine hem hastalardan hem de hastane personeli doktorlardan özel ilgi gösterildi. Kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji onkoloji, ortopedi gibi alanlarda uygulanan tedavi yöntemleri ve INVAMED tarafından üretilen yüksek teknoloji yapay zeka destekli diagnostik araçlar, cerrahi robotlar, biyouyumlu implantlar, yapay damarlar ve stent greftler yoğun ilgi gördü.

INVAMED'E TEŞEKKÜR

Tedavi uygulamaları sonrası sağlıklarına kavuşan kişiler, artık kendilerini sağlıklı bir hayatın beklediğini ve kendilerini güvende hissettiğini belirterek INVAMED'e teşekkür etti. Udayana Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olan başka bir hasta ise, "INVAMED sağlık ekibi sayesinde sağlığıma kavuştum. Hem tetkiklerimi hem de tedavilerimi ücretsiz olarak uyguladılar. Uyguladıkları tedavi yöntemleri sonucunda kendimi daha güvende ve daha sağlıklı hissediyorum. Türkiye'den gelerek bizlere yardımcı olan ve buluşlarıyla sağlığımıza kavuşmamızı sağlayan INVAMED ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

INVAMED yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Endonezya halkının kimi sağlık sorunları için yardıma ihtiyaçları olduğunu an onlara yardımcı olmaya karar verdik. İnsan sağlığı için sunabileceğimiz ne katkı varsa sunmak için çalışıyoruz ve en büyük mutluluk kaynağımız bu. İnsani yardım, eğitim ve cihaz desteği çalışmalarımızın olduğu Udayana Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk, yetişkin ve yaşlılar olmak üzere 7'den 77'ye sağlık yardımında bulunduk. Buradaki insanlara bir nebze olsun çare olmak, hayat kalitelerini artırmak için çalışmalarımızı yürüttük. INVAMED olarak her zaman hedefimiz yenilikçi işler yapmak. Ayrıca bizimle birlikte buraya dünyaca bilinen, dünya sağlığına çok büyük katkılar sunmuş olan hekimler geldi, kıymetli doktorlarımıza da sundukları katkılar nedeniyle özellikle teşekkür ediyoruz. Türkiye'de de Türk hekimlerimizle, Türk sağlık profesyonellerimizle, Türk mühendislerimizle beraber yaptığımız çalışmalarımızı elimizden geldiğince en doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." denildi.