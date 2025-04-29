İpekyolu’nda Sağlıklı Hayat İçin Sigara Bırakma Destekleri - Son Dakika
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Sağlık

İpekyolu’nda Sağlıklı Hayat İçin Sigara Bırakma Destekleri

Sigara Bırakma Polikliniği, psikososyal destek ve ilaçla tiryakilere sağlıklı bir yaşam sunuyor.

29.04.2025 10:50
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Sigara Bırakma Polikliniği ile sağlıklı bir hayata kavuşuyorlar

VAN - Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Sigara Bırakma Polikliniği', vatandaşlara sağlıklı bir yaşam imkanı sunuyor.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği'nde psikososyal destek ve ilaç tedavisiyle yüzde 93'e varan oranda tiryakilere sigara bıraktırılıyor. Kliniğin 2024 yılı başında açıldığını ifade eden Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Ferhat Denli, kliniğe rağbetin her geçen gün arttığını belirterek, "Burada sigara bırakmak isteyenlere ilaç tedavisinde bulunuyoruz. Vatandaşlar istedikleri zaman İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurarak aynı gün randevularını alabiliyorlar. Bizlerde ilaçlarını temin ediyoruz. İlacımızı temin ettikten sonra, ilacın nasıl kullanıldığını anlatıyoruz. Bir ay içinde de kendilerini tekrar kontrollere çağırıyoruz. Ayrıca 'Alo 171' tarafından da yılda toplam 6 defa kontrol sağlıyoruz" dedi.

Şimdiye kadar çok güzel geri dönüşler aldığını aktaran Denli, "Genelde sigarayı bırakıyorlar. ya kendileri geliyor ya da bir yakını gelip sigarayı bıraktıklarını ve kendilerinin de bırakmak istediklerini söylüyorlar. Bazı vatandaşlar ise 2-3 gün ilacı kullandıktan sonra iradelerine yenik düşüyorlar ve bir sigaradan bir şey olmaz deyip tekrar içiyorlar sonra da ilacın işe yaramadığını söylüyorlar. Halbuki ilaç gerçekten de çok etkili. Her kullanandan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Buradan vatandaşlara tavsiyemiz, ilaçlarını düzenli bir şekilde sonuna kadar kullanmalarıdır. Aksi taktirde ilaç etkisini göstermez ve sigara içme isteği tekrar ortaya çıkar. Bu nedenle ilaç son güne kadar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu anlamda sağlıklı bir yaşam için herkesi sigara bırakmaya davet ediyoruz. Sizde sigarayı bırakın, hayatınız uzatın" ifadelerini kullandı.

40 yıldır içtiği sigarayı ilaç sayesinde bıraktığını ve kontrole geldiğini belirten Hacı Yurtsever isimli vatandaş ise "Sigarayı bırakalı bir ay oldu. Sigara nedeniyle yürümede, nefes almakta zorlanıyordum yeme içmede tat alamıyordum. Bu nedenle bırakmaya karar verdim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyordum. İnsan istedikten sonra her şeyi bırakabilir. Nasıl sigara içmenin yaşı yoktur deyip erken yaşta başlıyorlarsa, bırakmanın da yaşı yoktur" dedi.

20 yıldır sigara tiryakisi olduğunu ifade eden ve polikliniğe başvuran M. Salih Akkuş da, "Sigara, belli bir süreden sonra vücutta oluşturduğu yan etkilerden dolayı yaşam kalitemizi düşürüyor. Bizde yaşam kalitemizi yeniden arttırmak için böyle bir yola başvurduk. Burada hocalarımız tarafından bilgilendirildik. Sağlık Bakanlığı tarafından da sigara bırakma ilacı ücretsiz veriliyor. Ben de bu ilaçları kullanıp sigarayı bırakacağım inşallah. Benim gibi sigara bırakmak isteyenler de gelip buraya başvurabilirler" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İpekyolu’nda Sağlıklı Hayat İçin Sigara Bırakma Destekleri - Son Dakika

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