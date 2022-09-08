Irak 'ın Anbar kentinde yaşayan evli ve 7 çocuk annesi Kıtba Ahmed Hüseyin, 2 yıl önce evinde düşünce hastaneye kaldırıldı. Bel kayması teşhisi konulan kadın, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından bir daha yürüyemeyen Kıtba Ahmed Hüseyin, 2 yıl boyunca yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kaldı. Yaptığı araştırmalar sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi ile iletişime geçen Kıtba Ahmed Hüseyin, kente geldi. Beyin Cerrahi Kliniği'nde yaklaşık 2 saat süren başarılı ameliyatın ardından Hüseyin, sağlığına kavuşup, yeniden ayağa kalktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Sağlık › 2 yıldır yürüyemeyen Iraklı kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu - Son Dakika

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