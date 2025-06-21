İrritabl Bağırsak Sendromu Kadınlarda Daha Yaygın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, irritabl bağırsak sendromunun kadınlarda, erkeklere nazaran daha sık görüldüğünü söyledi.

Coşar, AA muhabirine, huzursuz bağırsak sendromu olarak da bilinen irritabl bağırsak sendromunun, uzun süren karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtiler gösteren hastalık olduğunu belirtti.

Toplumda sık görülen hastalığın kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Coşar, "Cinsiyet açısından bakılınca, kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görüldüğü ifade ediliyor. Stres, sıkıntı, zor şartlar bu hastalığın ve semptomların ortaya çıkmasını kolaylaştıran diğer faktörler arasında." dedi.

Doç. Dr. Coşar, hastalıkta semptomların uzun süre devam ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Semptomların uzun süreli devam ediyor olmasından dolayı herkesin aklına kanser gibi hastalıklar geliyor ama irritabl bağırsak sendromu kanserlerle ilerleyen bir hastalık değil. Malign kanser türü hastalıklar 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan, genellikle kısa ve akut başlayan semptomlarken, irritabl bağırsak sendromu genellikle uzun süreli geçmişi olan hastalık şeklinde karşımıza çıkıyor."

Hastaların durumunun farkında olmasının önemine dikkati çeken Coşar, şöyle devam etti:

"Birincisi, hastanın hekimine güvenerek, hastalığını bilerek korunması gerekiyor. İkincisi ise hastanın kabızlık ya da ishal ve ağrı şikayetlerini azaltacak ilaçlarımız var, bunları uygun kombinasyonla kullanması önemli. Bağırsaklardaki mikrobik dengenin oluşması ve bunun sürdürülebilmesi açısından sağlıklı beslenmek fruktoz ve gıda katkılarıyla tatlandırıcılar içeren gıdalar fazla tüketmemek lazım. Bunlar sadece bağırsak sağlığı değil, genel sağlık açısından da olumsuzluk yapan şeyler."

Coşar, kuru fasulye, nohut, bulgur gibi besinlerin de şişkinlik yaptığını anlatarak, "Bunlar ve bunların dışında pek çok dokunan gıdayı kişinin kendi tecrübesiyle fark etmesi ve günlük diyetinden çıkartması ya da bu konuda hazırlanmış listelere uygulayacak şekilde diyet yapması, şikayetlerin kontrol altına alınması açısından faydalı olacaktır." diye konuştu.