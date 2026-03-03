İşitme Kaybı Erken Tanı ile Önlenebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşitme Kaybı Erken Tanı ile Önlenebilir

İşitme Kaybı Erken Tanı ile Önlenebilir
03.03.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Op. Dr. Ömer Tarık Kavak, işitme kaybının tedavi edilebilir olduğunu ve erken müdahalenin önemini vurguladı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Tarık Kavak, işitme kaybının erken tanı ve doğru tedaviyle önlenebileceğini söyledi.

Op. Dr. Kavak, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İşitme kaybının tedavi edilebilir bir duyu kaybı olduğunu belirten Kavak, toplumda işitme kaybının tedavisine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İşitme kaybının toplumda bilinenin aksine tedavi edilebilir olduğunu vurgulayan Kavak, "Başvuran hastaların işitme testlerini yapıyor, kaybın derecesini belirliyoruz. Ardından medikal, cerrahi tedavi veya işitmeye yardımcı cihazlar aracılığıyla uygun tedavi seçeneklerini sunabiliyoruz." dedi.

Çocukluk çağındaki işitme kayıplarının ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Kavak, şunları kaydetti:

"Erken teşhis ve müdahale çocukların dil ve sosyal gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Toplumun, işitme kaybını kaçınılmaz bir kader olarak görmemesi gerekiyor. İşitme kaybı, düzeltilebilir bir duyu kaybıdır. İşitme kaybı nedeniyle sosyal hayatınızda sorun yaşıyorsanız, bu alanda uzman bir hekime başvurmanızı öneriyoruz."

Kaynak: AA

İşitme Kaybı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İşitme Kaybı Erken Tanı ile Önlenebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: İşitme Kaybı Erken Tanı ile Önlenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.