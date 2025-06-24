İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 63 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sağlık

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 63 kişi yaşamını yitirdi

24.06.2025 12:56
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu insani yardım bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu insani yardım bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin toplandığı alana düzenlediği saldırılar sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 62'si ağır, 146 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Netzarim koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 10'nun durumu kritik 60 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Netzarim Koridoru yakınlarında halen yerlerde cenazelerin bulunduğu ancak tehlikeli koşullar nedeniyle alınamadığını ifade etti.

Refah kentinde ise yardım dağıtım merkezi yakınında yardım almak için bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

El-Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynakları da İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kaynakları da İsrail'in kentin kuzeyindeki Karara beldesinin kuzeybatısında yerinden edilenlerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sağlık kaynakları İsrail'in Han Yunus kentinin Satr bölgesinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının da enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlenen bombardımanda 2 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının daha önceki açıklamasına göre, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda en az 467 kişi hayatını kaybetti, en az 3 bin 602 kişi yaralandı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, Sağlık, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 63 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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