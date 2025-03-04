İsrail Tankları Ambulansları Engelledi

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakınında ambulansları engellediğini ve çevreye ateş açtığını bildirdi.
Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail tanklarının, Dünya Sağlık Örgütünün katılımıyla yurt dışına sevk edilmesi planlanan hastaları taşıyan ambulansları Refah Sınır Kapısı yakınlarında engellediği ve çevreye ateş açtığı belirtildi.
Ambulansların hala bölgede olduğu ve geçiş izni beklediği kaydedildi.
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