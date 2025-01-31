İstanbul'da 2024'te 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verildi - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da 2024'te 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verildi

İstanbul\'da 2024\'te 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte geçen yıl 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verdiklerini bildirdi.

31.01.2025 11:16
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte geçen yıl 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verdiklerini bildirdi.

Güner, AA muhabirine, İstanbul'un sadece Türkiye ve bölgenin değil, dünyanın sağlık başkenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılında başlayan "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"yle İstanbul'daki sağlık sisteminin üst düzey noktaya ulaştığını belirten Güner, sağlık hizmetinin artık dünyaya ihraç edildiğini kaydetti.

Güner, İstanbul'a sağlık turizmi için Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu gibi farklı bölgelerden çok sayıda kişinin geldiğini dile getirdi.

Kentte 53 kamu, 146 özel ile 16 üniversite olmak üzere toplam 215 hastane bulunduğunu aktaran Güner, ağız diş sağlığında hizmet veren 4 bin 460 sağlık tesisinin yanı sıra hastane, tıp merkezi, poliklinik, muayenehane ve eczane gibi sağlık hizmeti sunan toplam 21 bin 655 sağlık tesisinin olduğunu belirtti.

Güner, hem yurt içindeki vatandaşlara hem de yurt dışındakilere sağlık hizmetini ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Biz yüksek sağlık ekonomisi amaçlıyoruz. Sağlık turizminde 100 milyar dolarlık hedefimiz var. Sağlık turizmi olarak Türkiye'nin ekonomisine normal turizm gibi büyük katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun üreten sağlık uygulamasına geçildiğini duyurduğunu aktaran Güner, "Sağlık turizmi de bu uygulamamızın içinde çok önemli yer tutuyor. İstanbul'da 2024 yılında 1 milyonu aşan sağlık turizmi hizmeti vermiş durumdayız. Dünyada 200'den fazla ülkeden insanlar gelip İstanbul'da sağlık hizmeti aldı." bilgisini paylaştı.

Onkolojik cerrahi veya kemoterapi hizmetleri de yurt dışından büyük talep görüyor

Güner, İstanbul'daki sağlık turizmi hizmetinden memnun olunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"İstanbul'da büyük ameliyatlardan genel cerrahi operasyonlara, plastik cerrahinin major ameliyatları, büyük 'A' grubu ameliyat dediğimiz cerrahi, kadın doğumun ameliyatlarıyla veya kanser tedavileriyle beraber büyük hizmet sunuyoruz. Sadece Türkiye'nin yüzde 40'ına hizmet veren İstanbul olarak düşünmeyin. Şu anda tüm dünyaya hizmet veren durumdayız. Sağlık turizminde plastik cerrahi, genel cerrahi, kadın doğum, kulak-burun-boğaz gibi bütün branşlarda bu hizmeti veriyoruz. Estetikle ilgili operasyonlardan büyük talep karşılıyoruz. Bunun dışında yurt dışından onkolojik cerrahiler veya kemoterapi hizmetleri gibi alanlardan da büyük talep geliyor."

Türkiye'nin sağlık turizmindeki pazar payının artırılması için Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürlüğünün büyük çaba sarf ettiğine değinen Güner, sağlık turizminde İstanbul'un payının daha da artırılması için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Doç. Dr. Güner, yurt dışından gelen insanların İstanbul'da aldığı sağlık hizmetinden son derece memnun olduğunu belirterek, başkalarına da bu hizmeti önerdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Emre Güner, istanbul, Ekonomi, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da 2024'te 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verildi - Son Dakika

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