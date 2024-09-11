İstanbul'da Maymun Çiçeği İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da Maymun Çiçeği İddiaları Yalanlandı

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'da maymun çiçeği görüldü iddialarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

11.09.2024 12:53
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtilerini taşıdığı için ambulansla karantinaya alındığı iddia edildi. O anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İstanbul'da Maymun Çiçeği İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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