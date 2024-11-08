İstanbul'dan Dünya'ya Organ Nakli Örneği

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner: "Organ naklinde başarımız tüm dünyaya örnek"

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen sempozyumda toplumsal bilincin önemine dikkat çekerek "Nakildeki başarımız, akademik başarımız tüm dünyaya örnek" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında 3 - 9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da megakentin ilçelerinde, hastanelerde ve birçok noktada toplumsal bilinç sağlanması amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi, bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu çerçevede İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şişli Etfal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Doku ve Organ Nakli Sempozyumu'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sempozyumda organ nakil süreçlerine ilişkin bilgi verilirken bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekildi. Uzmanlar sempozyum çerçevesinde sunumlar yaparken katılımcılar da dikkatle takip etti.

"Vatandaşlarımızın çekinceleri olabilir, bilgi alabilirler"

'İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Tekniğimizde, akademik hizmetimizde iyiyiz hatta tüm dünyadan insanlar organ nakli olmak için İstanbul'a geliyorlar ancak kadavradan yani öldükten sonra organları bağışlamakta biraz geride kalıyoruz. Vatandaşlarımızın belki çekinceleri olabilir, bizim yapmamız gereken; bu bilgilendirmeyi yaparak organ bağışı bekleyen binlerce insana ışık olmasını sağlamak. En kolay yolu belli, aile hekimlerimize, ilçe sağlık müdürlüklerimize, il sağlık müdürlüğümüze hatta hastanelerimize başvurarak bununla ilgili bilgi alabilirler. Organlarımız toprak olmasın, bir canlıyı yaşatmak tüm canlıları, tüm dünyayı kurtarmaya eş değer. İnşallah organlar toprak olmayacak, can olacak. Aslında bağışta sıkıntımız var, nakilde bir sıkıntımız yok. İnsanların organ nakli bekleyen kişileri düşünerek organlarını bağışlamasını sağlamamız lazım. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası, 5 gündür İstanbul'umuzun her noktasında hastanelerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerimizde, meydanlarda, metro duraklarında etkinlikler düzenledik. Bir organınızı bağışladığınızda sadece bir kişiyi kurtarmıyorsunuz, onun ailesini ve nakille beraber yeni bir sayfa açan bir kişiyle tüm topluma ışık saçmış oluyorsunuz. Bunlar çok önemli, vatandaşımızın ilgini bekliyoruz. Şu anda yeni bir sayfa açmayı bekleyen binlerce hastamız var. Nakildeki başarımız, akademik başarımız tüm dünyaya örnek" ifadelerini kullandı.