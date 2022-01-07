İstanbul kıpkırmızı! HES uygulamasında yeşil bölgeler neredeyse hiç yok! - Son Dakika

Ormanlık alanların dışında bütün harita kırmızıya dönerken dün açıklanan koronavirüs tablosuyla birlikte kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Koca ayrıca "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor." dedi.

REKOR ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.