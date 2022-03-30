İsveç, Kovid-19'un Önlenmesi İçin Yeni İlacın Kullanımına İzin Verdi - Son Dakika
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İsveç, Kovid-19'un Önlenmesi İçin Yeni İlacın Kullanımına İzin Verdi

30.03.2022 11:33
İsveç, Kovid-19'un Önlenmesi İçin Yeni İlacın Kullanımına İzin Verdi

STOCKHOLM, 30 Mart (Xinhua) — İsveç Tıbbi Ürünler Ajansı tarafından Salı günü Xinhua'ya yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın yeni bir Kovid-19 önleyici ilacının ülkede kullanılmasına izin verildiği doğrulandı. Evusheld, altta yatan tıbbi koşulları sebebiyle aşı olmalarına rağmen Kovid-19'a karşı yeterli korumayı geliştiremeyen kişilere reçeteyle verilmesine dair lisansı kısa bir süre önce aldı. İlaç, sitotoksik ilaçlarla tedavisi süren […]

STOCKHOLM, 30 Mart (Xinhua) — İsveç Tıbbi Ürünler Ajansı tarafından Salı günü Xinhua'ya yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın yeni bir Kovid-19 önleyici ilacının ülkede kullanılmasına izin verildiği doğrulandı. Evusheld, altta yatan tıbbi koşulları sebebiyle aşı olmalarına rağmen Kovid-19'a karşı yeterli korumayı geliştiremeyen kişilere reçeteyle verilmesine dair lisansı kısa bir süre önce aldı.

İlaç, sitotoksik ilaçlarla tedavisi süren kanser hastalarına, diyaliz hastalarına, organ nakli sonrası immünosupresif ilaç alanlar ile multipl skleroz ve romatoid artrit gibi hastalıkları olanlara verilecek. AstraZeneca'nın İskandinav ve İsveç Bölge Yöneticisi Anna-Lena Engwall, yakın dönemde yaptığı bir basın açıklamasında "Aşıların bulunmasına rağmen, İsveç'te binlerce insan daha normal bir günlük yaşama geri dönemedi, akrabalarıyla buluşamıyor ya da sosyal etkinliklere katılamıyor" dedi.

İsveç, Kovid-19'un Önlenmesi İçin Yeni İlacın Kullanımına İzin Verdi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kovid-19 pandemisi sürerken maske takan bir erkek sokakta yürüyor, 3 Kasım 2020. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Şirkete göre, sadece Avrupa Birliği'ndeki bağışıklığı baskılanmış üç milyon kişi bu ilaçtan yararlanabilecek.İki intramüsküler enjeksiyon olarak uygulanan Evusheld, virüsün spike proteinine bağlanan iki antikoru birleştirerek virüsün hücrelere girmesini ve çoğalmasını engelliyor. Yapılan bir Faz III denemesi, en az altı ay süren bir koruma yaratarak Kovid-19 semptomlarını geliştirme riskinde yüzde 77'lik bir azalma olduğunu gösterdi. Şirket ilacın çok sayıda Avrupa ülkesinde baskın tür haline gelen, çok bulaşıcı BA.2 Omicron alt varyantına karşı da etkili olduğunu kaydetti. Bu durum Halk Sağlığı Kurumu'nun geçen hafta sıralanan örneklerin yüzde 93'ünün alt varyanta bağlı olduğunun belirttiği İsveç'te de geçerli. İsveç şimdiye kadar 2,48 milyon Kovid-19 vakası görüldüğünü doğruladı.

İsveç, Kovid-19'un Önlenmesi İçin Yeni İlacın Kullanımına İzin Verdi
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kovid-19 pandemisi sürerken maske takan bir erkek sokakta yürüyor, 3 Kasım 2020. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

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AstraZeneca, Stockholm, 30 Mart, İsveç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık İsveç, Kovid-19'un Önlenmesi İçin Yeni İlacın Kullanımına İzin Verdi - Son Dakika


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