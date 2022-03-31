Ivermectin Kovid-19'dan Hastaneye Yatışları Azaltmada Etkili Değil - Son Dakika
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Ivermectin Kovid-19'dan Hastaneye Yatışları Azaltmada Etkili Değil

31.03.2022 12:01
Ivermectin Kovid-19'dan Hastaneye Yatışları Azaltmada Etkili Değil

SİDNEY, 31 Mart (Xinhua) — New England Journal of Medicine'de Perşembe günü yayınlanan çalışma, toplam 3.515 hasta üzerinde yapılan çift kör denemenin sonucunda ortaya çıktı. Yedi güne kadar Kovid-19 semptomları yaşayan ve hastalığın ilerlemesi için en az bir risk faktörü olan 679 hastadan oluşan iki gruba rastgele, üç gün boyunca günde bir kez Ivermectin veya […]

SİDNEY, 31 Mart (Xinhua) — New England Journal of Medicine'de Perşembe günü yayınlanan çalışma, toplam 3.515 hasta üzerinde yapılan çift kör denemenin sonucunda ortaya çıktı. Yedi güne kadar Kovid-19 semptomları yaşayan ve hastalığın ilerlemesi için en az bir risk faktörü olan 679 hastadan oluşan iki gruba rastgele, üç gün boyunca günde bir kez Ivermectin veya bir plasebo verildi. Certara Seçkin Bilim İnsanı ve Monash Üniversitesi eski araştırmacısı Profesör Craig Rayner, projeye uluslararası deneme platformu TOGETHER ClinicalTrials aracılığıyla katıldı. Rayner, Perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çalışmada, genel olarak, erken Kovid-19 teşhisi konan ayakta hastalar arasında Ivermectin ile tedavinin hastane ortamlarına tıbbi kabul ihtiyacını azaltmadığı bulundu" diye konuştu.

Rayner, denemenin çift kör yapılmasının, sonuçların nesnel olmasını ve sonuçtaki olası risklerden etkilenmemesini sağladığını söyledi. Rayner, "Ne hasta ne de tedavi sağlayan sağlık görevlileri yapılan müdahaleyi bilmediğinden çift kör önemlidir. Bu, olası önyargıyı ortadan kaldırmak için önemlidir" dedi. Ivermectin'in laboratuvar ortamında SARS-CoV-2'yi öldürme yeteneğine sahip olduğu gösterildikten sonra hakkındaki yanlış bilgiler yaygınlaştı, ancak Ivermectin'in virüsü insan vücudunda öldürebildiğine dair klinik bir kanıt yoktu. Rayner, çalışmanın bilim insanlarının zamanlarını ve enerjilerini Kovid-19 için umut vaat eden diğer tedavilere vermesini sağlayacağını belirtti ve şöyle dedi: "Bu çalışmanın bilim insanlarını ve klinisyenleri enerjilerini Kovid-19 için daha umut verici tedavileri keşfetmeye ve geliştirmeye yönlendirmeye teşvik etmesi umulmaktadır."

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New England Journal, Bilim İnsanı, 31 Mart, Sydney, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Ivermectin Kovid-19'dan Hastaneye Yatışları Azaltmada Etkili Değil - Son Dakika


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