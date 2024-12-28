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Sağlık

İyi Klinik Uygulamalarla Ekonomiye Katkı

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Hastaların tedavileri sponsor firmalar tarafından karşılanacak, devlet yükten kurtulacak.

28.12.2024 13:44
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İyi klinik uygulamaları vatandaşın işini kolaylaştıracak, ekonomiye katkı sağlayacak

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk:

"Hastanın tedavisi sürecinde bütün işlemler, kontroller ve tedaviler sponsor firma tarafından karşılandığı için devletimize yük binmeyecek"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, iyi klinik uygulamalarının yaygınlaşması ile hastaların tedaviye ve ilaçlara kolay ulaşacağını söyleyerek, "Hastanın tedavisi sürecinde bütün işlemler, kontroller ve tedaviler sponsor firma tarafından karşılandığı için devletimize yük binmeyecek" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi tarafından İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen eğitime, Memorial Klinik Araştırmalar Grup Müdürü Dr. Güner Yaman, Memorial Klinik Araştırmalar Direktörü Dr. Dursun Ali Şener, Memorial Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk ve davetliler katıldı. Eğitim hakkında bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Veli Berk; "Memorial Hastaneler Grubu olarak düzenlediğimiz etkinlikte Türkiye'de çok önemli bir yeri olan klinik araştırmalar ile ilgili eğitim veriyoruz. Klinik araştırmalar özellikle hastalarımızın ulaşamadıkları ilaçlara ulaşmasını sağlaması, ekonomiye katkısı ve kurumların gelişmesi açısından çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Hastanın tedavisi sürecinde bütün işlemler, kontroller ve tedaviler sponsor firma tarafından karşılandığı için devletimize yük binmeyecek"

Berk, "Klinik araştırmalar sürecinin daha da geliştirilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla bu tür toplantıları düzenliyoruz. 4.'sünü düzenlediğimiz bu toplantı özellikle şehrimize ayrı bir önem katmaktadır. İstanbul, Ankara ve Antalya'dan sonra bu toplantıyı yapıyoruz. Klinik araştırmalarla ilgili verilecek eğitim sonucunda elde edilen sertifikalar sayesinde birçok çalışan hekim, klinik araştırmalara katılma hakkında sahip olacak. Araştırmaların sonucunda özellikle hasta odaklı olması dolayısıyla hastaların normal tedavilerinden sonra dünyada gelişmiş en son tedavilere kolayca ulaşabilmesi ve bununla alakalı bir başarı elde edilmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de klinik araştırmaları geliştirmek ve bu konuda ön planda olmak için çalışmaktayız. Klinik araştırmalara katılan hastaların bütün masrafları sponsor firma tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla kendi sosyal güvencelerinden ziyade hastanın bütün masrafları sponsor firma tarafından karşılandığı için bu konuda devletin üzerine yük binmemektedir. Hastanın tedavisi sürecinde bütün işlemler, kontroller ve tedaviler sponsor firma tarafından karşılandığı için devletimize bu konuda yük binmemektedir. Bu nedenle devletimiz burada bir nevi kara geçmektedir. Ayrıca, klinik araştırma yapılan kurumunda bu şekilde hasta sayısının artması kurumunda bir kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Hastaların tedaviye ulaşması odaklı olsa da yine de ekonomik bir değeri olan bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Memorial, Ekonomi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İyi Klinik Uygulamalarla Ekonomiye Katkı - Son Dakika

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