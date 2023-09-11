İzmir\'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Alınan bilgiye göre, 7 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin El Aluş, Dağkızılca köyündeki evde rahatsızlanması üzerine Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aluş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aluş'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Aluş'un evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
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