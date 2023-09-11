İzmir'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir\'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 11.09.2023 19:39

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Hüseyin El Aluş, evde bulduğu ilaçları içince rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

EVDE RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, 7 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin El Aluş, Dağkızılca köyündeki evde rahatsızlanması üzerine Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVDE BULDUĞU İLAÇLARI İÇMİŞ

Aluş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aluş'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Aluş'un evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Torbalı Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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