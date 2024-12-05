İzmir'de Acil Sağlık Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İzmir'de Acil Sağlık Kampanyası

İzmir\'de Acil Sağlık Kampanyası

İzmir'de 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' kampanyası tanıtıldı, ambulans geçiş önceliği vurgulandı.

05.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, kent genelinde 122 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 170 ambulans ve 1600 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Öztop, acil müdahale gerektiren durumlarda trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesinin önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 ay devam edecek olan bu kampanyanın kentimizde tanıtımını yapıyoruz. Ambulans sirenin çaldığını ve tepe lambasının yandığını gören sürücüler, emniyet şeridinin olmadığı bölünmüş veya tek yönlü kara yollarında, tek şeritli yolda aracını şeridin sağına, iki şeritli yolda sağ şeritteki aracını şeridin sağına, sol şeritteki aracını şeridin soluna, üç ve daha fazla şeritli yolda en sol şeritte bulunan aracını şeridin soluna, diğer şeritlerdeki araçlar ise şeridin sağına yanaştıracak. Emniyet şeridinin olmadığı iki yönlü kara yolunda ise araçları gidiş yönüne göre, şeridin sağına yanaştırarak fermuar sistemiyle acil geçiş koridoru oluşturabilirler."

İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan da 12 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de Acil Sağlık Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Acil Sağlık Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.