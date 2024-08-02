İzmir'de Kemik İliği Nakli Öncesi Hastanede Nikahlanan Çiftin Mutlu Günü - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de Kemik İliği Nakli Öncesi Hastanede Nikahlanan Çiftin Mutlu Günü

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede nikahlanan İlker Çamur ve eşi, evliliklerinin 2. yılını hastanede kutladı. İlker Çamur, tedavi sürecinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra kemik iliği nakli için uygun verici bulundu. Nakil öncesinde hastanede nikahlanan çift, evliliklerinin 29. gününde taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Çamur, bağışçı olma çağrısı yaparak, yeni bir yaşamın başlangıcı olarak kemik iliği bağışının önemini vurguladı.

02.08.2024 09:59
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İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede nikahlanan İlker Çamur, evliliklerinin 2. yılını eşiyle hastanede kutladı.

Güneş Özkaya Çamur, 5 yıl önce tanıştığı İlker Çamur (46) için 2 yıl önce doğum günü hediyesi olarak özel bir sağlık kuruluşunda genel sağlık taraması paketi aldı.

Yapılan tetkiklerde İlker Çamur'un bazı değerlerinde düşüklük belirlendi. Bunun üzerine Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan ileri tetkiklerde Çamur'a kan kanseri ve 4. evre lenfoma teşhisi konuldu. Kemoterapi sürecinde Kovid-19'a yakalanan Çamur, 25 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

Taburcu olmasının ardından doktorları Çamur için kemik iliği nakli kararı aldı. Çamur'a uygun verici Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) bulundu. Çamur, nakil öncesinde operasyon için sevk edildiği özel hastanede Güneş Özkaya Çamur ile dünya evine girdi.

Nikahtan 8 gün sonra kemik iliği nakledilen Çamur, evliliklerinin 29. gününde hemşirelerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan İlker Çamur ve eşi, evliliklerinin 2. yılını sağlığına kavuştuğu hastanede, sağlık çalışanlarıyla pasta keserek kutladı.

"Bütün insanlığın bağışçı olmasını temenni ederim"

İlker Çamur, hastanede gazetecilere eşinin ve sağlık çalışanlarının desteği sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kendisine yeni bir yaşam veren TÜRKÖK bağışçısına teşekkür eden Çamur, "Bu bir bağış değil aslında bir insana yeniden hayat vermek. İnsanlar bunu bir bağış olarak görmesinler yeni bir yaşamın başlangıcı olarak görsünler. Bu bağışta korkulacak bir şey yok. Kan vermekten farksız. Kızılay'a gidiyorsunuz, kan alıyorlar. Biriyle eşleşirseniz yeniden kanınızı alıyorlar. Bütün insanlığın bağışçı olmasını temenni ederim." dedi.

Çamur, yaşadığı zor günlerin ardından hayata daha farklı baktığını, artık eşiyle mutlu bir yaşam sürmek istediğini ifade etti.

Güneş Özkaya Çamur da el ele vererek bu süreci atlattıklarının anlattı.

Umudunu hiç kaybetmediğini belirten Çamur, "Ayda bir kez kontrollerimize geliyoruz. Karşıyaka'daki evimizde yaşıyoruz. Hayallerimizdeki köy evi ve sakin yaşantımızı 3 ay önce Torbalı'nın Dağkızılca Mahallesinde gerçekleştirdik. Eşyalarımız büyük kısmını götürüp yerleşeceğiz. Kendimize daha sakin bir ortam yaratıyoruz." diye konuştu.

Özkaya, Türk Kızılay'a başvurup kemik iliği bağışçısı olduğunu, hasta olan bir hayata dokunmak istediğini anlattı.

Hastanenin Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran, yapılan kemik iliği naklinin ardından hastalarının sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

TÜRKÖK ve kemik iliği bankasının önemini vurgulayan İfran, "Birçok kayıtlı insan var. Gönüllü olarak kemik iliği vermeye çalışıyorlar. Sürecin bir yerinde vazgeçmeler yaşayabiliyoruz. Bunlar bize ve hastaya hasarlar veriyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de Kemik İliği Nakli Öncesi Hastanede Nikahlanan Çiftin Mutlu Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kemik İliği Nakli Öncesi Hastanede Nikahlanan Çiftin Mutlu Günü - Son Dakika
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