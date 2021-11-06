Organ bağışına bisikletli destek - Son Dakika

İzmir Sağlık Müdürlüğünce "Organ Bağışı Farkındalık Bisiklet Turu" düzenlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen bisikletlilere, organ bağışı standında bilgi verildi.

Etkinliğe katılan İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, yaptığı konuşmada, organ naklinin önemine değindi.

Organ bağışıyla hayat kazandırmanın çok güzel bir şey olduğunu belirten Kızıltoprak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özgür Sönmez de her yıl Türkiye'de organ nakli olmayı bekleyen hasta sayısının arttığını, buna karşın bağış sayısında artışın ise istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Kızıltoprak ile Sönmez'in de aralarında bulunan bisikletliler, konuşmaların ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'na pedal çevirdi.

Karşıyaka Sahili ve Anadolu Caddesi üzerinden Konak'a giden yüzlerce bisikletliye, çevredekiler alkışla destek verdi.