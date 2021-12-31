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İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika

İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

31.12.2021 14:06

'İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başlad19 salgınına karşı olarak geliştirilen ilk yerli aşı Turkovac, İzmir'de uygulanmaya başladı.

'İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başlad

İZMİR Covid-19 salgınına karşı olarak geliştirilen ilk yerli aşı Turkovac, İzmir'de uygulanmaya başladı. İzmirli vatandaşlar Turkovac aşısına yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından acil kullanım onayı verilen yerli ve milli Turkovac aşısı, ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de uygulanmaya başladı. İlk olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan Turkovac aşısı için randevularını alan vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Başhekim Prof. Dr. Gürbüz: "Bazı vatandaşlarımız özellikle Turkovac aşısını bekliyordu"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, İzmir'de şu anda Turkovac aşısı uygulayan 3 hastaneden biri olduklarını belirterek, "Yoğun bir aşı talebi var. Bazı vatandaşlarımız özellikle Turkovac aşısını bekliyordu. Şimdi onlarda buraya gelip aşısını güvenle yaptırabilirler. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız hangi aşıyı olmak istiyorsa tercihi onlara bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz, aşısını olanlara da hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz. İnşallah uygulanan kişisel tebdirlerle de hastalığın beli kırılacaktır" dedi.

Prof. Dr. Demirdal: "Halkımızı aşı olmaya çağırıyoruz"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuna Demirdal ise Turkovac aşısının uygulanması hakkında şöyle konuştu: "18 yaş üzeri vatandaşlarımız için Turkovac kullanım onayı var. Hiç aşı olmayan vatandaşlarımız da birinci ve ikinci doz aşılarını bir ay arayla yaptırabilirler. Hatırlatma dozunu da Turkovac olarak tercih edebilirler. İzmir'de Turkovac uygulanan 3 merkezden birisiyiz. Halkımızın ilgisi her gün aratarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın kişisel korunma yöntemlerini eksiksiz olarak uygulaması ve aşı olmaktan çekinmemesi lazım. Turkovac aşısının yanında diğer aşılarımız da uygulanmaya devam ediyor. Halkımızı aşı olmaya çağırıyoruz."

Vatandaşlar Turkovac'tan memnun

Turkovac aşısını tercih eden vatandaşlardan Mehmet Soybaş, "Üçüncü aşımı oldum. Aslında ben Biontech aşısı için randevu almıştım. Ancak yerli aşının çıktığını duyunca randevuyu iptal edip Turkovac olmaya karar verdim. Bu gurur verici bir şey olduğunu için Turkovac'ı tercih ettim" diye konuştu.

Ali Çakır ise Ödemiş'ten İzmir'e Turkovac olmak için geldiğini ifade ederek, "Yerli aşı için buraya geldim. Daha önce 3 defa Sinovac olmuştum. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Abide Çakır da, Turkovac aşısını uzun süredir beklediğini söyleyerek, aşıyı olduğu için çok memnun olduğunu ifade etti.

İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı
İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı
İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

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TURKOVAC, Çelebi, İzmir, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İzmir'de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika


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