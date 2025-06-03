İzmir'de bir zincir marketin şubesine ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Soğuk zincirle taşınması gereken ambalajlı tavuk ürünlerinin, marketin önünde güneşin altında yerde bekletildiği görüldü.
Gıda güvenliği kurallarını ihlal eden bu manzara, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar, "İşte insan sağlığına verilen değer" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Uzmanlar, sıcaklık altında bekleyen et ürünlerinin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtiyor.
İşte o fotoğraflar;
Son Dakika › Sağlık › Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler - Son Dakika
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