Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

İzmir'de bir zincir marketin şubesine ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Soğuk zincirle taşınması gereken ambalajlı tavuk ürünlerinin, marketin önünde güneşin altında yerde bekletildiği görüldü.

"İŞTE İNSAN SAĞLIĞINA VERİLEN DEĞER"

Gıda güvenliği kurallarını ihlal eden bu manzara, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar, "İşte insan sağlığına verilen değer" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Uzmanlar, sıcaklık altında bekleyen et ürünlerinin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtiyor.

İşte o fotoğraflar;