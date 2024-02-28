Hiperbarik oksijen tedavisi, hastalıkların iyileşme sürecini kısaltıyor
İzmir Şehir Hastanesinde 'Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi' hizmete başladı
İZMİR - İzmir'de; soba zehirlenmeleri, şofben zehirlenmeleri, kemik iltihapları, ani görme ve işitme kayıpları gibi pek çok durumlara karşı hastaların yardımcı tedavi alabileceği Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, İzmir Şehir Hastanesinde ücretsiz hizmete başladı. Hiperbarik oksijen tedavisiyle, diğer tedavilere ek olarak uygulanan yöntemle hastalıkların iyileşme süreci kısalıyor.
İzmir Şehir Hastanesinde; yara, yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere pek çok hastalıkta hızlı iyileşme sağlayan "Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi" hizmet vermeye başladı. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanları Dr. Figen Aydın ve Dr. Cesur Üstünel yönetiminde; 2 operatör, 3 hemşire ve bir tıbbi sekreter ile hizmete başlayan merkezde, tedavi sırasında hasta ve personel transferine imkan sağlayan iki bölmeli odalar yer alıyor. Hastaların takibi kameralar tarafından sağlanırken, tedavi sürecindeki tablolar ise otomasyon ya da manuel sistemle oluşturuluyor. Tedavilerde hastalara yardımcı hemşireler eşlik ederken, hastalar tamamen ücretsiz bir şekilde tedavi görüyor.
Soba zehirlenmeleri, yara, yanık gibi durumlara maruz kalan hastalar tedavi ediliyor
Tedaviye dair bilgiler aktaran İzmir Şehir Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Figen Aydın, "Burada hiperbarik oksijen tedavisi uygulanıyor. Hiperbarik oksijen tedavisi; kapalı bir basınç odasına alınmış hastaya, bir atmosferden daha yüksek basınçlarda maskeden, başlıktan ya da ortamdan saf oksijen soğutulması esasına dayalı bir tıbbi tedavi şeklidir. Özellikle yara iyileşmesinin geciktiği durumlarda, İzmir gibi karbonmonoksit; yani soba zehirlenmelerinin yoğun olduğu ilimizde yaşıyoruz. Bu durumlardaki karbonmonoksit ve şofben zehirlenmelerinde, dalgıçların vurgun hastalıklarında, kemik iltihaplarında, ani görme ve ani işitme kayıplarında gibi pek çok durumlarda hastalarımız hiperbarik oksijen tedavisinden yararlanabiliyor" dedi.
"Diğer tedavilere ek olarak iyileşme süresini kısaltır"
Merkezde, son teknolojik cihazlarla tedavi yönteminin gerçekleştirildiğinin altını çizen Dr. Figen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"12 kişilik basınç odamız mevcut. Hem hasta konforu hem de güvenlik açısından gerçekten iyi bir basınç odasına sahibiz. Hiperbarik oksijen tedavisi; vurgun ve soba zehirlenmeleri dışında yardımcı bir tedavi şeklidir. Diğer tedavilere ek olarak uygulandığında hastalarda iyileşme süresini kısaltır, hastanede kalış oranını azaltır, özellikle kronik yaralarda, amputasyon dediğimiz kesilme oranlarını azaltır. Bu gibi avantajları vardır."
"Parmaklarımın kesilmesi durduruldu"
Gördüğü tedaviye dair konuşan hasta Yusuf Eski ise "Ben şeker hastasıyım. Şekerden dolayı parmaklarım delindi, keseceklerdi. Basınç odasına girdikten sonra ayak parmaklarının kesilmesi durduruldu. Basınç odasıyla bunu tedavi ettiler. Çok memnunum" diye konuştu.
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