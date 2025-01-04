Jeoloji Mühendisinden Doğal Kremler - Son Dakika
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Sağlık

Jeoloji Mühendisinden Doğal Kremler

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Mardinli mühendis, sedef, egzama ve vitiligo için kimyasal içermeyen kremler üretti.

04.01.2025 14:46
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Jeoloji mühendisi sedef, egzama, uyuz ve vitiligo için krem üretti

MARDİN - Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, 15 yıllık deney ve araştırmalar sonucunda sedef, egzama, uyuz ve vitiligo gibi hastalıkların çözümü için krem ürettiğini ileri sürdü.

Yaklaşık 15 yıl boyunca tıbbi jeoloji alanında çalışmalar sonucu kremleri ürettiğini açıklayan Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, "Bitkisel ürünlerden, toprak numunelerinden, su analizlerinde, bunların minerallerinden hangisinin insan sağlığına iyi ve kötü geldiğini araştırmalarım sonucunda buldum. Şu ana kadar 15'in üzerinde ilaç üzerinde çalışıyorum. Ehliyet ettiğim ilaçlar arasında hiçbir şekilde kimyasal ürün bulunmamaktadır. İnsan sağlığına zarar verecek herhangi bir madde kullanmıyorum. Tamamen doğada bulunan minerallerden doğal şekilde üretiyorum. Şimdiye kadar sedef, vitiligo, egzama ve güzellik kremi, uyuz ilacı ürettim" dedi.

Batman'ın Sason ilçesinde oturan ve cildinde bozukluk olan Fırat Yavuz, Fahri Çelik tarafından üretilen kremi kullandığı krem sonucunda iyileştiğini belirtti. Yavuz, "Yüzümde çok sayıda sivilce vardı. Sivilcelerden dolayı çok sayıda çukurlar oluşmuştu. Mardin'de oturduğunu duyduğumuz Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'e ulaştık. Gönderdiği kremi kullandım ve hala da kullanmaktayım. Oluşan sivilce ve çukurlar azaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Jeoloji Mühendisinden Doğal Kremler - Son Dakika

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