Jinekomasti Estetik Cerrahi: Op. Dr. Murat Acar ile Yeni Bir Başlangıç
Sağlık

Jinekomasti Estetik Cerrahi: Op. Dr. Murat Acar ile Yeni Bir Başlangıç

Jinekomasti Estetik Cerrahi: Op. Dr. Murat Acar ile Yeni Bir Başlangıç
27.01.2026 15:29
Jinekomasti, erkeklerde meme dokusunun normalden fazla büyümesiyle ortaya çıkan, hem estetik hem de psikolojik boyutları olan yaygın bir durumdur. Türkiye'de erkeklerin yaklaşık %35'inde farklı derecelerde görülen bu sorun, özellikle ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde kendini gösteriyor. Op. Dr. Murat Acar: "Jinekomasti sadece fiziksel bir durum değil; özgüven kaybı, sosyal çekingenlik ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açan kapsamlı bir problemdir" diyor.

Jinekomasti çok faktörlü bir durumdur ve doğru tedavi için nedenlerinin anlaşılması kritik önem taşır. Östrojen ve testosteron hormonları arasındaki uyumsuzluk, en yaygın nedendir. Puberte, yaşlanma veya metabolik sorunlar bu dengeyi bozabilir. Genetik yatkınlık, hızlı kilo artışı, obezite ve sedanter yaşam tarzı jinekomasti riskini artırır. Bazı antidepresanlar, steroidler, kalp ilaçları ve alkol kullanımı jinekomastiye neden olabilir.

Jinekomasti tipleri nelerdir?

Glandüler Tip: Meme bezinin kendisinin büyümesiyle oluşur, daha sert doku yapısı vardır.

Lipomatöz Tip: Yağ dokusunun artmasıyla gelişir, daha yumuşak bir yapı gösterir.

Karışık Tip: Hem bez hem de yağ dokusunun birlikte artışıyla oluşan en yaygın formdur.

Op. Dr. Murat Acar: "Jinekomasti tedavisi mümkün"

Op. Dr. Murat Acar, 20 yılı aşkın plastik cerrahi deneyimiyle her hastaya sanat eseri titizliğinde yaklaştığını ifade ediyor. Vita Estetik'teki modern altyapı ve ekip çalışmasıyla mükemmellik hedeflenir. Tanı sürecinde; detaylı fiziksel muayene ve hasta geçmişi değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca; ultrason görüntüleme ile doku analizi, hormon testleri ve gerekirse ek tetkikler ve kişiye özel cerrahi plan hazırlanması önemli.

Jinekomasti tedavisinde cerrahi yöntemler nelerdir?

En sık yapılan uygulamaların başında liposuction geliyor.Yağ dokusunun vakum yöntemiyle alınmasını içeriyor. Doku çıkarımı, bez dokusunun cerrahi olarak çıkarılmasını içeriyor. Gerekirse, aşırı cilt fazlalığının estetik şekilde alınması da gerçekleştiriliyor. Operasyon, ortalama 1-3 saat içinde gerçekleştiriliyor. Anestezi seçenekleri ise hastanın durumuna göre belirleniyor.

Ameliyat sonrası süreçte iyileşme nasıl oluyor?

Vita Estetik'te ameliyat sonrası süreç, titiz takip ve hasta konforu odaklı yaklaşımla yönetilir. İlk 24 saatte, operasyon sonrası dinlenme, ağrı kontrolü ve özel korse kullanımına başlanıyor. İlk 1 hafta içerisinde hastalar, günlük aktivitelerine dönebiliyor. Ortalama 10.günde, şişlik ve morluklar belirgin şekilde azalır, dikişler kontrol ediliyor.

3-6 ay arası dönemde, nihai estetik sonuç ortaya çıkar, göğüs bölgesi doğal görünümünü alıyor.

Op. Dr. Murat Acar'dan iyileşme dönemi önerileri

  • 20 yılı aşkın deneyimi ile Op. Dr. Murat Acar'ın jinekomasti sonrası hastalar için şunları öneriyor:
  • Özel kompresyon korsesinin düzenli kullanımı (4-6 hafta)
  • Ağır egzersiz ve kaldırmadan kaçınma (ilk 3 hafta)
  • Bol su tüketimi ve dengeli beslenme
  • Düzenli kontroller ve doktor takibi
  • İlaç kullanımının önerildiği şekilde yapılması

Güneşten ve travmadan korunma

"Amacımız sadece estetik bir düzeltme değil, hastanın özgüvenini geri kazanarak yaşam kalitesini artırmak. Her hastamın mutluluğu bizim için en büyük başarıdır."

Sağlık

