Kadın Gazetecilerden Mum Atölyesi - Son Dakika
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Sağlık

Kadın Gazetecilerden Mum Atölyesi

Kadın gazeteciler, 8 Mart'ta Medicana Hastanesi'nde mum yapma atölyesi düzenledi.

08.03.2025 17:46
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Kadın gazeteciler, Kadınlar Günü'ne özel mum üretti

ANKARA - Medicana International Ankara Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın gazetecilerle bir araya geldi. Kadın emeğini ön plana çıkaran etkinlikte, gazetecilerle birlikte mum yapma atölyesi gerçekleştirildi.

Medicana International Ankara Hastanesi, Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ankara'daki basın kuruluşlarında çalışan kadın gazetecileri bir araya getiren Medicana International Ankara Hastanesi, eğitmenler eşliğinde mum yapma etkinliği düzenledi. Katılımcılar kendi tasarımlarını oluşturarak el emeğiyle ürettikleri mumları hazırlarken birlikte üretmenin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kadınların iş hayatındaki ve toplumsal yaşamdaki gücüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, 'Kadınlar varsa ışık hiç sönmez' mesajı ön plana çıktı. Atölyede, kadın gazeteciler hem üretmenin keyfini yaşadı hem de Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine dair fikir alışverişinde bulundu.

Medicana Sağlık Grubu'nun çalışanlarının yüzde 73'ünün kadın olduğuna dikkat çeken Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yurdagül Çağlayan, "8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak için hastanemiz bünyesinde küçük bir etkinlik gerçekleştirdik. Kadınların her alanda daha güçlü ve görünür olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadınların ışığıyla aydınlanan bir geleceğe katkı sağlamak dileğiyle, bu özel günde bizlerle olan tüm kadın gazetecilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kadın Gazetecilerden Mum Atölyesi - Son Dakika

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