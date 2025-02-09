Kadın Kuaför Meliha Topal\'ın Organ Bağışı 3 Kişiye Umut Oldu

Sağlık

BALIKESİR'de çalıştığı sırada fenalaşan kadın kuaförü 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın (50) kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Topal'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

Gönen ilçesinde 7 Şubat günü kadın kuaförü Meliha Topal, iş yerinde çalışırken fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meliha Topal'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Topal'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

KARACİĞERİ İLE BÖBREKLERİ BAĞIŞLANDI

Melike Topal'ın ameliyatla alınan karaciğeri Antalya'ya, 2 böbreği de Bursa'ya nakil sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Meliha Topal, bugün Gönen'deki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.