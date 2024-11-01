Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi Değerlendirildi - Son Dakika
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Sağlık

Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi Değerlendirildi

Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin çıktıları değerlendirildi, 256 bin kadına ulaşıldı.

01.11.2024 15:46
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Eskişehir Valiliği himayesinde, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin bir yıllık çıktılarının detaylı şekilde aktarıldığı programda İl Sağlık Müdürlüğü personeli Seval Çalışkan Pala, proje hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl başlatılan Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile iki yıl içinde Eskişehir'de 15-69 yaş arası tüm kadın nüfusuna ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, "28 Ekim 2024 itibariyle, il genelinde 342 bin 716 kadından 256 bin 711'ine ulaşılmıştır." diye konuştu.

Aksoy, projeyle kadınların daha duyarlı ve bilinçli olmasını sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle meme kanseri gibi önemli sağlık sorunlarına karşı erken teşhisin önemi büyüktür. Eğitim çalışmalarımızda kadınlarımızı, normal doğumun ve anne sütünün önemi, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıklarla mücadele konularında da bilinçlendirmeyi hedefledik. Bu projede, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz, kaymakamlarımız, sağlık çalışanlarımız ve değerli eşim proje koordinatörü olarak önemli roller üstlenmiştir. Kadınlarımızın ayağına giderek bu eğitimleri sunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu belirterek, "Kadınlarımıza yönelik yapmamız gereken konuların başında elbette ki sağlık hizmetlerini daha iyi anlayacakları şartları oluşturmak yer alıyor. Bizler, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek dünyanın en büyük mutluluğunu sağlık olarak gören medeniyetin mirasçılarıyız. Kadınlarımız bilinçlendirilmeli ama kadınlarımızın sorunlarıyla ilgili erkekleri de bilinçlendirmek faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, ortak yürüttükleri çalışmalardan dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti.

Programın sonunda Vali Hüseyin Aksoy, Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleri tarafından proje kapsamında çalışma yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi Değerlendirildi - Son Dakika

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