Kadınlar Ambulans Sürücüsü Oluyor

Ambulansların yeni kahramanları: 16 kadın sürücü

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ambulans sürüş eğitiminde 16 kadın sağlık çalışanı, hayat kurtarmak için direksiyon başına geçti. Zorlu parkurlarda ter döken kursiyer kadınlar, artık acil sağlık hizmetlerinde aktif olarak ambulans kullanmaya hazır.

Tekkeköy Lojistik Depo TIR Parkı alanında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, kadın kursiyerler siren sesleri eşliğinde dar alanda manevra, acil fren, engel aşma ve viraj hakimiyeti gibi etaplarda sürüş tekniklerini test etti. 12-15 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan eğitim, 6 eğitmen ve 1 ASGE eğitim koordinatörünün gözetiminde yürütülüyor.

"Eğitimler bize artı katıyor"

Kursiyerlerden Öznur Kiremitçi, "Eğitmenlerimiz sürüşlerimize katkı sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Kadın ve erkek ayırt etmeksizin hepimiz bu görevi layıkıyla yapıyoruz. Eğitimlerin bize büyük artısı oluyor" dedi.

Kursiyer Nurdan Kabakçıoğlu ise, "Ambulans kullanmak çok farklı bir deneyim. Sadece kendimiz değiliz, içeride hastalar ve ekip arkadaşlarımız da var. Trafikte ambulansa yol vermeyenler büyük bir sorun oluşturuyor. Vatandaşlar bunu kendi yakınları üzerinden düşünerek hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Özlem Çağlar da "Bu parkura ilk kez girdim, çok heyecan vericiydi" diye konuştu.

"Kadınlarımız artık sahada ön safta"

Eğitimin 3. gününde uygulamalı sürüşleri yerinde izleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Buradaki kadın kursiyerlerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladığında artık sahada aktif şekilde ambulans kullanabilecek. Ambulansa yol verilmesi hayati önem taşıyor. Fermuar sistemini uygulamamız gerekiyor. Kadınlarımızın sağlık hizmetlerinde ön saflarda yer alması gurur verici. Bizim için hız çok önemli ama aynı zamanda hasta ve ekip güvenliği de birincil önceliğimiz" şeklinde konuştu.