Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu

23.08.2022 10:54
Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu. Doktorların zamanında müdahalesiyle ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi. Özel bir hastaneye getirilen bebek burada 11 günlük iken ameliyata alındı.

BAŞARILI AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta beyni kafatasından dışarıda olan bebek doğdu

"ŞU ANDA BİR SIKINTISI YOK"

Dr. Altun, "Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Bebek, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu - Son Dakika
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