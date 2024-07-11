Kahramanmaraş'ta Yangında Dumandan Etkilenen Genç İtfaiye Erinin Müdahalesiyle Hayata Döndürüldü - Son Dakika
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Sağlık

Kahramanmaraş'ta Yangında Dumandan Etkilenen Genç İtfaiye Erinin Müdahalesiyle Hayata Döndürüldü

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Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen İbrahim Nergiz, itfaiye erinin suni teneffüsü ile hayata döndürüldü. Genç, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.

11.07.2024 22:15
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KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen İbrahim Nergiz (20), itfaiye erinin suni teneffüsü ile hayata döndürüldü. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öğleden sonra Erkenez Mahallesi'ndeki 2 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Daha sonra evde inceleme yapan ekipler, İbrahim Nergiz'i baygın halde yatarken buldu.

Bir itfaiye eri hemen İbrahim Nergiz'i kucağına alıp evden çıkardı. Gencin nefes alamadığını fark eden itfaiye eri suni teneffüs yaptı. İlk yardımın ardından nefes almaya başlayan Nergiz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Nergiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta Yangında Dumandan Etkilenen Genç İtfaiye Erinin Müdahalesiyle Hayata Döndürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Yangında Dumandan Etkilenen Genç İtfaiye Erinin Müdahalesiyle Hayata Döndürüldü - Son Dakika

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