Kahta'da ADSM köy okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi başlattı - Son Dakika
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Kahta'da ADSM köy okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi başlattı

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Kahta\'da ADSM köy okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi başlattı
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Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, köy okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi başlattı. Eğitimlerde doğru fırçalama, ağız hijyeni ve çürüklerden korunma anlatılırken öğrencilere diş karnesi, fırça ve macun verildi; çalışmalar diğer köy okullarında sürecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından köy okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri başlatıldı.

Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt. Emrah Dikmen'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri, ilçedeki köy okullarını ziyaret ederek öğrencileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendiriyor. Eğitimlerde öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeninin önemi, diş çürüklerinin oluşum nedenleri ve çürüklerden korunma yöntemleri anlatılıyor. Uygulamalı maketlerle desteklenen eğitimlerde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekiliyor. Çocuklara erken yaşta doğru ağız ve diş bakımı alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan çalışma kapsamında, koruyucu sağlık hizmetlerinin köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Eğitimlerin ardından öğrencilere diş karnesi verilerek diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Çalışmaların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADSM Başhekimi Dt. Emrah Dikmen, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincinin erken yaşlarda oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Başhekim Dikmen, "Amacımız, çocuklarımıza doğru ağız ve diş bakımı alışkanlıkları kazandırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini köy okullarımızdaki öğrencilerimize de ulaştırmaktır" dedi.

Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen ağız hijyeni eğitimlerinin, belirlenen program doğrultusunda ilçeye bağlı diğer köy okullarında da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Diş SağlığıEğitimSağlıkSon Dakika

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