Kahta Hastanesi'ne Yeni BT Cihazı - Son Dakika
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Kahta Hastanesi'ne Yeni BT Cihazı

Kahta Hastanesi\'ne Yeni BT Cihazı
12.06.2026 10:42
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Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'ne yeni nesil BT cihazı alındı, tanı süreçleri hızlanacak.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde tanı ve teşhis hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmete alındı.

İleri teknoloji özellikleriyle donatılan cihaz, yüksek görüntü kalitesi, otomatik merkezleme sistemi ve yapay zeka destekli iş akışları sayesinde hastalara daha hızlı, güvenli ve etkin görüntüleme hizmeti sunacak. Sistem, hasta hazırlık süreçlerini hızlandırırken radyasyon dozunun optimize edilmesine de katkı sağlayacak. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla dikkat çeken yeni cihaz sayesinde tetkik süreçlerinin daha verimli yürütülmesi, görüntüleme sürelerinin kısaltılması ve tanı süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca cihaz, koroner BT anjiyografi çekimlerinin yapılabilmesine de imkan sağlayarak önemli bir sağlık ihtiyacını karşılayacak.

Hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanemize kazandırılan Bilgisayarlı Tomografi cihazını hizmete açmış bulunuyoruz. Yapay zeka destekli özellikleri sayesinde hem hasta konforu artacak hem de görüntüleme süreçleri daha etkin bir şekilde yürütülecektir. Bu önemli yatırımın ilçemize ve bölgemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, cihazın ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kahta Hastanesi'ne Yeni BT Cihazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aydemir Altın Aydemir Altın:
    iyi olmuş hastaneye cihaz alınması gerekli bir şey 0 0 Yanıtla
  • Tayfur Ulusu Tayfur Ulusu:
    vay canına bu ne güzellik! eskiden böyle cihazlar yoktu ya ben zamanımda röntgen çektiriyordum saatlerini bekliyorduk! şimdi yapay zeka diye birşey var cihazlarda! gençler ne kadar şanslı ya bu imkanlarla! hastaneler de gelişiyor demek hepsi güzel olmuş tamam 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Nab Ahmet Nab:
    ya valla kahta'ya bt cihazı gelmiş çok büyük haber sanırım hepsi bu mu yani ya teknoloji heryerde zaten ama neyse eline sağlık 0 0 Yanıtla
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