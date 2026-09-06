Kahvaltısız okula giden çocuklarda derslere odaklanma sorunu ve obezite riski artıyor - Son Dakika
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Kahvaltısız okula giden çocuklarda derslere odaklanma sorunu ve obezite riski artıyor

Kahvaltısız okula giden çocuklarda derslere odaklanma sorunu ve obezite riski artıyor
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Uzmanlar, kahvaltı yapmadan okula giden çocukların yorgun ve halsiz olduğunu, derslere odaklanmakta zorlandığını belirtti. Medicana Konya Hastanesi'nden Dyt. Merve Sena Nazlı, bu çocukların gün içinde paketli ve şekerli gıdalara yönelmesinin obezite riskini ve karaciğer yağlanmasını artırabileceğini söyledi.

Kahvaltı yapmadan okula giden çocukların derslere odaklanmakta zorlandığını belirten uzmanlar, gün içerisinde paketli, şekerli gıdalara yönelmeleri nedeniyle obezite riskinin artabildiğini belirtti.

Uzmanlar, okul çağındaki çocukların güne mutlaka kahvaltıyla başlaması gerektiğini belirtti. Kahvaltı yapmadan okula giden çocukların daha yorgun ve halsiz olabildiğini, derslere odaklanmakta zorlanabildiğini ifade eden uzmanlar, gün içerisinde sağlıksız ve şekerli gıdalara yönelimin de obezite riskini artırabileceği söyledi.

"Güne kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısı da aynı ölçüde artmış gözüküyor"

Çocukların okula aç gitmesi durumunda sadece kahvaltıyı değil, güne enerjik başlamayı ve daha dikkatli olma fırsatını da kaçırdığını ifade eden Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, "Gece uzun süre açlık olduğu için çocuklarımız eğer kahvaltı yapmazsa daha yorgun, halsiz ve okul başarısını etkileyecek şekilde olumsuz etkilerle karşı karşıya kalabiliyor. Burada önemli olan aslında kahvaltı yapmak. Tabii ki kahvaltı yapmak önemli ama kahvaltıda ne yediği de bizim açımızdan oldukça kıymetli. Çocuklarımıza kahvaltı yerine süte karıştırılan kahvaltılık yiyecekler tarzında şeyler değil de hazırlayacağımız bir yumurta, nasıl seviyorsa çocuğumuz; haşlanmış olabilir, menemen çeşitleri olabilir, omlet çeşitleri, pankek gibi çocuklarımızın seveceği şekilde çeşitlendirerek yapmamız gerekiyor. Peynir grubumuz yine mutlaka olsun. Çocuklarımızın hem boyunun uzamasına yardımcı olacağı için hem de kalsiyum içeriği bizim açımızdan oldukça kıymetli. Yanında sevdiği ekmek gruplarımız, birkaç parça koyacağımız domates, biber, sebze grubumuz mutlaka olsun ve hatta bir tane de meyve ilave edersek vitamin almasını da sağlayabiliriz. Çocuklarımızın kahvaltı yapmasının bir diğer önemi de aslında kilo kontrolüne yardımcı olması. Çünkü çocuklar okula aç gittiği zaman daha fazla paketli gıda, şekerli gıdalar tüketmek zorunda kalabiliyorlar ve canları daha çok fazla istiyor. Ama kahvaltı yapan çocuklarda ise zaten tok bir şekilde gittiği için bu tarz sağlıksız besinlere yönelme ihtimalleri daha da azalmış oluyor. Buna oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda güne kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısı da aynı ölçüde artmış gözüküyor. Bu yüzden mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"Kahvaltı oldukça önemli"

Dyt. Merve Sena Nazlı, obezite noktasında bakıldığında çocuklarda kahvaltı alışkanlığının olmamasının, simit ve poğaça tarzında basit karbonhidrat olarak nitelendirilen, yalnızca vücuda enerji sağlayan sağlıksız beslenmenin özellikle çocuklarda obeziteyi artırdığını ifade etti. Nazlı, "Karın bölgesindeki yağlanmayı artırdığı gibi karaciğer yağlanması da yapıyor maalesef çocuklarımızda. Bu yüzden kahvaltı oldukça önemli. Ama burada dikkat edeceğimiz şey şu, bazen aileler de çalıştığı için 'Kahvaltı hazırlamaya fırsatımız olmuyor' denilebiliyor. Ama burada çok kendimizi yormamıza gerek yok. Koyacağımız bir yumurta, bir peynir, zeytin çok hızlı bir şekilde ama sağlıklı bir şekilde de çocuklarımızı besleyebiliriz. Aynı zamanda okul başarısını artırdığı için de yine güzel bir şekilde bal, pekmez tarzında, çocuklarımızın enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde verebiliriz. Bu sürülebilir çikolatalardan ilave etmek yerine bunları tercih edebiliriz. Herkese çok başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Merve, Konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahvaltısız okula giden çocuklarda derslere odaklanma sorunu ve obezite riski artıyor - Son Dakika

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