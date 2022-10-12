Kalp hastalarına Kovid-19 hatırlatma dozu tavsiyesi - Son Dakika
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Kalp hastalarına Kovid-19 hatırlatma dozu tavsiyesi

12.10.2022 10:52
Kalp hastalarına Kovid-19 hatırlatma dozu tavsiyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, kalp hastalarına Kovid-19 hatırlatma dozlarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, kalp hastalarına Kovid-19 hatırlatma dozlarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Biçer, AA muhabirine, kalp hastalarında aşı olduklarında diğer kişilerden farklı yan etkiler beklenmediğini söyledi.

En etkin koruyucu tedavi yönteminin aşı olduğunu belirten Biçer, "Kişiden kişiye değişmekle birlikte milyonda bir olan bir yan etkiyi bütün aşı olanlarda olacakmış gibi göstermek doğru değil. Aşının koruyuculuğu karşısında riski kıyas kabul edilemeyecek kadar azdır. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." dedi.

Biçer, Kovid-19 döneminde bulaşıcı hastalıklarda farkındalık oluştuğunu dile getirerek, toplu yaşam alanlarında maske takmanın önemine dikkati çekti.

Sigaranın zararlarına da değinen Biçer, "Şeker hastası olmanız çoğunlukla genetik yatkınlık fakat sigara içmeniz tamamen kişisel tercih ve kontrol edilebilir bir durum. Kovid döneminde hem hastalığa yakalanma hem de hastalığın seyri açısından önemli bir risk faktörü. Sigara kesinlikle içilmemeli. Spor, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme ile risk faktörleri olabildiğince en aza indirilmeli." ifadelerini kullandı.

Damar kalitesi ve akciğer kapasitesi ne kadar sağlıklıysa bireyin aslında o yaşta olduğunu vurgulayan Biçer, risk faktörleri sebebiyle 30'lu, 40'lı yaşlarda bile kronik hastalar olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Biçer, "Hastanın fizyolojik kapasitesi çok önemli. Ameliyatın kaldırılabilirliği ve fayda oranı da göz önüne alınıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp hastalarına Kovid-19 hatırlatma dozu tavsiyesi - Son Dakika

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