Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopterle Hastaneye Nakledildi

Erzurum'un Tortum ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Cihanlı Mahallesi'nde rahatsızlanan R.B. isimli vatandaşı acil müdahale ekiplerinin hızlı organizasyonuyla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Tortum Devlet Hastanesi'nde yapılan hastanın, kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine, ileri tetkik ve tedavi için hastanın sevkine karar verildi. Bu kapsamda bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle hasta, Uzundere ilçesinden alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanın son sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZURUM