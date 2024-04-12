Şırnak\'ın Cizre ilçesinde kalp rahatsızlığı olan kadın, ambulans uçakla Ankara\'ya nakledildi

Çanakkale'de Tarladan Eve Dönerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer, tarlasından evine dönerken kalp krizi geçirdi. Eşi tarafından 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.