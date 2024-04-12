Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp rahatsızlığı olan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Evinde kalp rahatsızlığı geçiren ve ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine götürülen 32 yaşındaki kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Kadın, Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde kosta kırığı hastası, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 yaşındaki hasta, ileri tetkik tedavisi için ambulans helikopterle Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer, tarlasından evine dönerken kalp krizi geçirdi. Eşi tarafından 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Geçitli köyünde, yanlış ilaç uygulamasından etkilenen 30 keçi telef oldu. Keçilerin tek geçim kaynağı olan Medeni Soner, ilaç uygulamasının ardından keçilerin halsizleştiğini ve kısa sürede 30 keçinin telef olduğunu belirtti. İlçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulunarak hayvanlardan numuneler aldı. Kesin ölüm nedeni incelemelerden sonra ortaya çıkacak.
Siirt'te son haftalarda artan grip vakalarına karşı Dahiliye Uzmanı Dr. Rıfat Kocaoğlu, özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların kalabalık ortamlarda maske takması gerektiğini belirtti. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü ifade eden Dr. Kocaoğlu, hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi sistemik tedaviye ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'heimlich' manevrası ile bir öğrencinin hayatını kurtaran öğretmeni 'ilkyardım hayat kurtarır' notu ile paylaştı. Olayda öğrenci yeniden nefes aldı.
Zonguldak'ta bir apartmanın 7. katından düşen tekir cinsi kedi, veteriner kliniğinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Kedinin kaval kemiğinin kırık olduğu tespit edildi ve başarılı bir ameliyat geçirildi. Şu anda yoğun bakımda olan kedinin sağlık durumu iyi gidiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası hastaneye sevk edilen 17 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden bir kişi dışında, kurtarılan 68 kişi ise hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Tahliye çalışmaları ise hala devam etmektedir.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü, bir apartmanın 7. katından düşen kedi, veteriner kliniğinde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Kedinin ayağı tedavi edildi ve yoğun bakıma alındı. Veteriner hekim, kedinin iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından, yaralanan 17 kişinin hastanelere sevk edildiğini, kabinlerden kurtarılan 68 kişinin sağlık kontrolünün ise ambulanslarda gerçekleştirildiğini bildirdi. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kurtarılan 68 kişi ise sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymamıştır. Tahliye çalışmaları ise devam etmektedir.
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ılıman düzeyde seyretmesinin sivrisinek larvalarını erken uyandırdığını ya da erken olgunlaşmalarını sağladığını söyleyerek, 'Havaların ısınmaya başladığı dönemde vatandaşlarımız önlemlerini almalı' dedi.
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