Kanser Önlenebilir: Yaşam Tarzı Değişiklikleri Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Kanser Önlenebilir: Yaşam Tarzı Değişiklikleri Önemli

Prof. Dr. İbrahim Tek, yaşam alışkanlıkları değişirse kanserin yüzde 60 önlenebileceğini belirtti.

20.02.2025 19:57
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Uzmanından uyarı: "Yaşam alışkanlıklarındaki değişikliklerle kanser yüzde 60 oranında önlenebiliyor"

ANKARA - Medicana International Ankara Hastanesinde Medikal Onkoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. İbrahim Tek, sigara ile alkol tüketiminin azaltılması, obeziteden kaçınılması ve düzenli egzersizler sayesinde kanserin yüzde 60 oranında önlenebileceğinin altını çizdi.

Kanser hastalıklarına önlem almak, hastalığın meydana getirdiği psikososyal sorunları engellemek ve erken teşhis ile güncel tedavi yöntemlerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Medicana International Ankara Hastanesinde seminer düzenlendi.

'Mücadele Umudun Rengidir' sloganıyla gerçekleştirilen seminerde, kanser hastalıkların tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekildi.

"Kanserlerin yaklaşık yüzde 63'üne yakınını zamanında erken müdahaleyle önleyebiliyoruz"

Medicana International Ankara Hastanesinde Medikal Onkoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. İbrahim Tek, burada yaptığı konuşmasında, kanser hastalığının evresine göre değişmekle beraber ileri evrede yaşamın sonlanabilen, erken evrede ise şifaya ulaşılan bir hastalık olduğunu belirterek, "Kanserlerin yüzde 63'üne yakınını zamanında erken müdahaleyle ve birtakım yaşam alışkanlıklarımızdaki değişikliklerle önleyebiliriz. Temel felsefesinde aslında yaşam değişikliği yaparak ve hayatımızda bazı şeyleri düzenleyerek kendimizi kanserden koruyabiliriz. Kanserin büyük bir çoğunluğu çevresel faktörler ve yaşla ilgili olarak artmakta; çok az bir kısmı ise genetik zeminde gelişmektedir. Onun için bu etkinliklerde ayrıca ailesel kanser geçişlerine dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Yaşam alışkanlıklarındaki değişikliklerle kanser yüzde 60 oranında önlenebiliyor

Sigara ve alkol tüketiminin azaltılması, obeziteden kaçınılması ve düzenli egzersizler sayesinde kanserin yüzde 60 oranında önlenebileceğini belirten Tek, "Her zaman bizim mottomuz erken tanı hayat kurtarır. Kanserde bu gerçekten ispatlanmış bir durum. Önemli olan hasta olmadan önce erken dönemde yakalamak. Bunun için de çok büyük teknolojilere gerek yok. Kanser yaşla artan bir hastalık. Yani 70 yaşında bir insan popülasyonunda her 6 kişiden biri yaşamını kanserden kaybetmektedir. Onun için belli yaş dönemlerine ait bir takım tarama testleri var. Örneğin meme kanseri için 40'lı yaşlardan sonra, kolorektal kanseri için 50'li yaşlardan itibaren, onun dışında serviks kanserleri için 30'lu yaşlardan itibaren 5 yılda bir yapılacak düzenli kontrollerle kanser riskini belirgin bir şekilde azaltabiliyoruz. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra sigara içimini kesinlikle bırakmamız gerekir. Genelde günde bir paketten fazla sigara kullanan bir bireysek, 40'lı yaşlardan sonra yılda bir kere düşük tomografi taramaları yaptırmamız gerekir. Bununla birlikte fazla kilodan kaçınmalı ve ideal kilomuzda olmalıyız. Yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek için iyi bir teknolojiye gerek yok. Her yerde, herkesin uygulayabileceği bir durum bu. Türkiye'nin en küçük kasabasında bile bunlar yapılabilir. Yeter ki farkında olalım" diye konuştu.

Seminere çevrimiçi olarak katılan sanatçı Talat Bulut ise kanser hastalığının tedavisinde hasta moralinin çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: İHA

İbrahim Tek, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser Önlenebilir: Yaşam Tarzı Değişiklikleri Önemli - Son Dakika

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