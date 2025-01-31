Kanserde Yapay Zeka Çağı: Erken Tanı ve Yenilikçi Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Sağlık

Kanserde Yapay Zeka Çağı: Erken Tanı ve Yenilikçi Tedavi Yöntemleri

Kanserde Yapay Zeka Çağı: Erken Tanı ve Yenilikçi Tedavi Yöntemleri

Ankara'da düzenlenen 5'inci Hematoloji ve Onkoloji Kongresi'nde, kanserde yapay zekanın rolü ve erken tanı yöntemlerinin önemi vurgulandı. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yapay zekanın kanser yönetiminde sağladığı katkılara dikkat çekti.

31.01.2025 19:25  Güncelleme: 19:26
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ANKARA Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Kanserde yapay zeka çağı başlamıştır ve hızla ilerlemektedir. Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte; tanı, tedavi, takip ve yeni moleküllerin geliştirilmesi konusunda her alanda çok ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği'nce düzenlenen 31 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan '5'inci Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi', Ankara'da bir otelde başladı. Kongreye çok sayıda kanser araştırmacısı doktor katıldı. Kongrede, kanser tanı ve tedavisinde, ilaç geliştirilmesinde yapay zeka, kök hücre nakli, immünoterapi, hedefli tedaviler, kanser aşıları, hücresel ve genetik tedaviler, kanserde destek tedavileri ve klinik araştırmalar gibi güncel gelişmeler ele alınacak. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, erken tanı sayesinde tedavide başarı oranının yüzde 95'lere kadar çıkabildiğine dikkat çekerek "Erken tanının altını çizmek istiyoruz. Lütfen Sağlık Bakanlığı'na ait KETEM'lere (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) başvurun. Likit, sanal ve sentetik biyopsiler, önümüzdeki süreçlerde kanserin erken teşhisine daha çok katkı sağlayacak. Özellikle likit biyopsilerin hem erken teşhiste hem de tedavi sonrası takipte kanser yönetimine çok büyük katkılar sağladığını görmekteyiz. Tedavide artık kimyasallardan uzaklaştığımızı ve 2035'ten sonra gelişmiş ülkelerde hiç kullanılmadığını göreceğiz. Ülkemizde de bu bakımdan önemli gelişmeler olmakta" dedi.

'KANSER ÖLÜMLERİ 20 YILDA YÜZDE 34 AZALDI'

Yenilikçi tedavi yöntemleri yaklaşımlarına ilişkin ABD'de yayımlanan bir rapora değinen Altuntaş, "Kanser ölümleri son 20 yılda yüzde 34 azalmış. Bu durum da yenilikçi tedavilerin günlük hayata girmesiyle beraber olmuş. Bakıldığı zaman bir diğer alan da dijitalleşme veya teknolojik gelişmeler. Kongre boyunca yapay zeka önemli tartışma konularından biri olacak. Yapay zekanın erken teşhiste, kanserin önlenmesinde ve hasta takibine kadar bütün süreçlere etki ettiğini söyleyebiliriz. Kanserde yapay zeka çağı başlamıştır ve hızla ilerlemektedir. Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte; tanı, tedavi, takip ve yeni moleküllerin geliştirilmesi konusunda her alanda çok ciddi katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

'SIVI BİYOPSİLER ÇOK İVMELİ ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Prof. Dr. Özge Özalp ise kanserin genetik alt yapısının artık daha iyi anlaşıldığına vurgu yaparak, "Sıvı biyopsiler çok ivmeli bir şekilde ilerliyor. Sadece alternatif ve tamamlayıcı bir tanı yöntemi değil. Daha çok erken aşamalarda henüz görüntülemede bir şey gözükmezken, henüz klinik olarak hiçbir bulgu yokken dolaşımdaki serbest kanser DNA'sını tarayarak erken tanı şansı veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanserde Yapay Zeka Çağı: Erken Tanı ve Yenilikçi Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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