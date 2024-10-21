Kanseri Yenen Fatma Şahin'den Erken Teşhis Çağrısı - Son Dakika
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Sağlık

Kanseri Yenen Fatma Şahin'den Erken Teşhis Çağrısı

Kanseri Yenen Fatma Şahin\'den Erken Teşhis Çağrısı

Kayseri'de rahim ağzı kanserini yenen Fatma Şahin, kadınları kontrollerini aksatmaması için uyardı.

21.10.2024 11:46
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Kayseri'de erken teşhisle rahim ağzı kanserini yenen 62 yaşındaki Fatma Şahin, kadınlara kontrollerini aksatmama çağrısında bulundu.

Üç çocuk annesi Şahin'e, 2021'de vücudundaki çeşitli şikayetler nedeniyle başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi'nde rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

Hastalığı erken evrede fark edildiği için umutsuzluğa kapılmayan Şahin, ailesinin desteği, kemoterapi ve radyoterapiyle 4 yılda kanseri yendi.

Hayatını sağlıklı şekilde sürdürmenin mutluluğunu yaşayan Şahin, AA muhabirine, 4 yıl önce vücudundaki bazı şikayetler üzerine hastaneye müracaat ettiğini söyledi.

Teşhisin ardından tedavi sırasında zor süreçler geçirdiğini ifade eden Şahin, ilk etapta hastalığı kabullenmekte zorlandığını anlattı.

Daha sonra moralini bozmadığını, düzenli olarak tedavisini sürdürdüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hastaneye gelirken çocuklarım getirdi, çok üzgün şekilde buraya geldim. Ameliyatımı oldum, yetkililer 'tedavin erken dönemde başladı' dediler. Doktorum 'erken geldiğin için çok güzel sonuç aldın' dedi. Hastalıkla mücadelede 4 yılım geçti. Hastaneye rutin kontrollerim için gelip gidiyorum. Hastalığı atlattım, çok şükür iyiyim. 62 yaşındayım, hayattan çok memnunum. Kadınlar kendilerine dikkat etsinler. 'Bende yok' demesinler, erkenden tedavilerini olsunlar. Her insanın geçirebileceği bir hastalık. 'Kötü bir hastalık' diye neticelendirmesinler, doktorlarına başvursunlar."

Şahin, tedavi sürecinde hastane personelinin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

"Erken başvuru olduğu zaman kanseri tamamen yenebiliyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ender Doğan da Fatma Şahin'in 4 yıl önce çeşitli şikayetler üzerine kendilerine müracaat ettiğini dile getirdi.

Doğan, yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Şahin'in ameliyat edildiğini, ardından kemoterapi ve radyoterapiye başladığını anlattı.

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Doğan, "Teyzemiz erken evrede başvurması nedeniyle tüm tedavileri sağlıklı bir şekilde yürüyüp başarıyla kanseri yenmiş durumdadır. Özellikle toplumumuzda ileri yaştaki insanlar doktora gelmekten kaçınıyor, korkabiliyorlar veya ihmal edebiliyorlar. ya da başka şikayetlerini saklayabiliyorlar. Şikayetlerini saklayarak uzun süre gelmeyen hastalarımız olabiliyor. Bunlar çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Erken başvuru olduğu zaman kanseri tamamen yenebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kanseri Yenen Fatma Şahin'den Erken Teşhis Çağrısı - Son Dakika

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