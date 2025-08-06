Kapalı Alanlarda Sigara Denetimleri Sürüyor

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına ilişkin denetimleri sürdürdüklerini açıkladı.

Bakan Kemal Memişolu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevimiz temiz hava', Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Paylaşımda, denetimlere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Haber: ANKARA,