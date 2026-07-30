Kapalı Yöntemle Yemek Borusu Kanseri Ameliyatı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yemek borusu kanseri tanısı konulan 46 yaşındaki Sevim Tiryaki, hastanede ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yemek borusu (özefagus) kanseri tanısı konulan 46 yaşındaki Sevim Tiryaki, hastanede ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Yutma güçlüğü ve yemek yerken takılma hissi şikayetleriyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin'e başvuran Tiryaki'ye yapılan tetkiklerde yemek borusu kanseri tanısı konuldu. Başarılı bir operasyonla hastanın yemek borusundaki kanserli kısımlar çıkarılarak, midesinden yeni bir yemek borusu oluşturuldu.

"Türkiye'de az sayıda merkezde gerçekleştirilen bir operasyon"

Kapalı yöntem cerrahisindeki deneyimi ve başarılı operasyonlarıyla tanınan Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, ameliyat hakkında bilgi verdi. Keskin, "Hastamız bize özefagus, yani yemek borusu kanseri tanısıyla başvurdu. İlk değerlendirmede çekilen PET-CT görüntülerinde hastamızın ameliyat için uygun olduğunu belirledik. Cerrahi öncesinde tümörün küçültülmesine yönelik neoadjuvan kemoradyoterapi tedavisi planlandı. Tedavisini başarıyla tamamlayan hastamızı ameliyata aldık. Yemek borusu ameliyatları, Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen, yönetimi oldukça zor ve ileri cerrahi deneyim gerektiren operasyonlardır. Bu ameliyatta kanserli yemek borusu çıkarıldıktan sonra mideden yeni bir yemek borusu oluşturuluyor ve ağız tarafında kalan yemek borusu ile mide birleştirilerek sindirim sistemi yeniden yapılandırılıyor. Hem karın hem de göğüs bölgesinden gerçekleştirilen bu büyük ameliyatı, anestezi ekibimiz ve tüm ameliyathane ekibimizle uyum içerisinde başarıyla tamamladık. Yemek borusu kanserlerinde karın ve göğüs bölgesinden kapalı yöntemle (laparoskopik ve videotorakoskopik) gerçekleştirilen cerrahiler, hastaların iyileşme sürecini hızlandırırken, ameliyat sonrası gelişebilecek birçok komplikasyonun da en aza indirilmesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Sevim Tiryaki ise, "Zoru başardık, hastalığımı yendim. Başta doktorum olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Hayatımı hekimime borçluyum" ifadelerini kullandı.