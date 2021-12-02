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Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin bağımlılık haritası çıkarılacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin bağımlılık haritası çıkarılacak

02.12.2021 11:00
Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin bağımlılık haritası çıkarılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, öğrencilerin bağımlılık haritasını çıkaracaklarını bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, öğrencilerin bağımlılık haritasını çıkaracaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜ Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kurulduğu, farklı fakültelerden öğretim üyelerinin komisyonda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üyesi de olan Prof. Dr. Murat Topbaş'ın görüşlerine yer verildi.

Topbaş, komisyonda yapacakları çalışmalarla öğrencilerde bağımlılık türlerinin fotoğrafını çekmeye gayret edeceklerini vurgulayarak, "Durum nedir, ne değildir? Bunu yapmak için bir proje geliştirdik. Fakültelerimizde ve üniversitemizde bağımlılık haritasını çıkartmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan çalışmalarda, yüzde 20-35 oranında gençlerin sigara ve tütün bağımlılığıyla karşı karşıya kaldığının görüldüğüne dikkati çeken Topbaş, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde yaklaşık 35 bine yakın öğrencimiz var yani yüzde 30 derseniz 10 bin gencimiz maalesef sigara bağımlısı. Böyle bir çıkarsama yapabiliriz. Bu da çok ciddi bir rakam ve gençlerimiz sağlıklarının en dinamik olduğu dönemde kendilerini riske atacak, sağlıklarını kötü yönde etkileyebilecek, maddi açıdan da onları sarsacak bir durumla karşı karşıya kalıyor demektir."

Prof. Dr. Topbaş, alkollü içkiler, madde ve teknoloji bağımlılığının da boyutlarını aktardı.

Son zamanlarda en büyük sıkıntılardan birinin internet bağımlılığıyla gündeme gelen davranışsal bağımlılık türleri olduğuna işaret eden Topbaş, şunları kaydetti:

"Teknoloji bizim hayatımıza çok güzel bir şekilde girdi ve teknolojiden her şekilde yararlanıyoruz. Özellikle Kovid-19 zamanında tüm hayatımız teknolojinin bize sağladığı olanaklar üzerine kuruldu. Teknoloji, internet bağımlılığı dediğimizde, gelir getirici işimiz, mesleğimiz, toplantılarımız, derslerimiz veya bizim gelişimimize katkı verecek şeylerin dışında olan aktivitelerde ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bağımlılıktan bahsediyoruz. Maalesef teknoloji bağımlılığının getirdiği olanaklar biraz daha farklı bir boyuta ermiş durumda ve dolayısıyla da bunların da hedef kitlesi maalesef üniversite gençleri. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz üzerinde ciddi bir bağımlılık yapıcı davranış veya maddelerle karşı karşıyayız."

Topbaş, üniversite olarak, "Bu konuda neler yapabiliriz?" diye çalışma yapmaya başladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"YÖK'ün bu düşünceden hareketle bir politikası var. Özellikle gençlerimizi daha aktif, daha dinamik, daha üretken ve çağın gereklerinde daha ilerici bir mantıkla yetiştirebilme mantığı var. Bu nedenle biz şimdi böyle bir faaliyetin içerisine girmiş durumdayız. Özellikle de genç arkadaşlarımızdan şöyle bir beklentimiz ve bir duyurumuz var. KTÜ'de Bağımlılığı Önleme ve Baş Etme Öğrenci Kulübü kurmak istiyoruz. Tütün ve tütün ürünleri, alkollü içecekler, madde bağımlılığı, teknoloji, internet, oyun, sosyal medya, kumar bağımlılığı, şans oyunları bağımlılığı gibi konularda çalışacak arkadaşlarımızı bu kulübün içerisinde bekliyoruz. KTÜ, adına yakışır bir şekilde bölgenin en eski ve köklü bir yükseköğretim kurumu olarak bağımlılıkla mücadele noktasında hem gençlerimizi koruyan, onları sağlık ve sosyal açıdan daha iyi bir noktaya getiren hem de bununla ilgili sorunları olan varsa onlara çözüm üretebilen bir üniversite olsun istiyoruz."

Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin bağımlılık haritası çıkarılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin bağımlılık haritası çıkarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin bağımlılık haritası çıkarılacak - Son Dakika
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