Kardiyak Amiloidozdan Kurtulan Hemşire Mesleğine Döndü
Kardiyak Amiloidozdan Kurtulan Hemşire Mesleğine Döndü

26.03.2026 11:50
Türkan Çakır, kardiyak amiloidoz hastalığına erken tanı sayesinde 2 yıl aradan sonra işine geri döndü.

Ordu'da yaşadığı rahatsızlıkların ardından yapılan tetkiklerde kardiyak amiloidoz olduğu belirlenen hemşire Türkan Çakır, erken tanı ve tedavi süreciyle yaklaşık 2 yıl ara vermek zorunda kaldığı mesleğine geri döndü.

Ordu Devlet Hastanesi'nde görevli 52 yaşındaki hemşire Çakır, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve yürümede zorluk gibi sağlık sorunlarından dolayı farklı illerde sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Tedavisini Ordu'da sürdürme kararı alan Çakır, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Dereli'ye başvurarak muayene oldu.

Doç. Dr. Dereli'nin yaptığı tetkiklerin ardından Çakır'a, kalpte anormal proteinlerin birikmesiyle ortaya çıkan ve zamanla kalbin sertleşmesine, yeterince çalışamamasına yol açan kardiyak amiloidoz teşhisi konuldu.

Nadir görülen kalp hastalığı dolayısıyla tedavisine hemen başlanan Çakır, sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 yıl ara vermek zorunda kaldığı mesleğine yeniden dönebildi.

"Nadir görülen hastalık olarak kabul edilmekte"

Doç. Dr. Dereli, AA muhabirine, tanı sürecinde nükleer tıp, genetik ve hematoloji muayeneleri sonucunda hastaya en başta şüphelendikleri ve çok nadir görülen kardiyak amiloidoz teşhisi konulduğunu söyledi.

Bu hastalığın kalbin fonksiyonlarını bozabildiğini dile getiren Dereli, "Kardiyak amiloidoz günümüzde nadir görülen bir hastalık olarak kabul edilmekte. Vücutta üretilen anormal proteinlerin kalpte birikmesiyle ilerleyen süreçte kalbin fonksiyonlarını bozmasıyla bilinmektedir." dedi.

"İlaç tedavisine çok iyi yanıt aldık"

Dereli, Çakır'ın son 2 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı mesleğini aktif olarak yerine getiremediğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinde halsizlik, yorgunluk, yürüyememe gibi hastalığın belirtileri vardı. Biz kendisine teşhisi koyduktan sonra hızlıca tedavisine başladık. Tedavinin üçüncü ayından sonra hastamızda ciddi iyileşme oldu. Hastalığa uygun ilaç tedavisine çok iyi yanıt aldık. Daha önce mesleğine ara verip çalışmayan hemşire hanım bugün mesleğine geri döndü. Malulen emekli olmayı düşünen hastamız tedavi olduktan sonra mesleğine geri döndü. Bu da bizi oldukça mutlu etti."

Kalp yetersizliğinde erken tanı ve güncel tedavinin önemini vurgulayan Dereli, "Vatandaşlarımız uyku düzensizliği, halsizlik, yorgunluk ve bacaklarda şişme gibi durumlarda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvursunlar. Artık günümüzde bu hastalığa iyi gelen güçlü ilaçlar var. Biz bu ilaçlara ne kadar erken başlarsak o kadar fazla fayda görüyoruz." diye konuştu.

"Sürekli kalbim ağrıyordu"

Ordu Devlet Hastanesi'nde eczane biriminde çalışan iki çocuk annesi hemşire Türkan Çakır ise sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Teşhisin hemen ardından tedavisine başlandığını aktaran Çakır, "Tedavim başlamadan önce yol yürümekte zorlanıyordum, nefes almakta güçlük çekiyordum. Sürekli kalbim ağrıyordu. Tedavimle birlikte daha iyiyim. Şimdi nefes alabiliyorsam ve yürüyebiliyorsam Seçkin hocama borçluyum." dedi.

Çakır, hastalıkta erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Benim gibi hastalığı olanlar mutlaka doktora gitsinler. Bana erken teşhis konuldu ve tedavi oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Ordu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
