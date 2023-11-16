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Kargo merkezinde kimyasal sızıntı! Taşıdıkları kolinin içindeki madde çalışanları hastanelik etti - Son Dakika

Kargo merkezinde kimyasal sızıntı! Taşıdıkları kolinin içindeki madde çalışanları hastanelik etti

16.11.2023 13:36  - Güncelleme: 13:38

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde koli taşıyan kargo şirketi çalışanları, kokudan şüphelendikten sonra rahatsızlandı. İçinde benzoil klorür bulunan kolilerden sızma olduğu tespit edilirken 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastanelere kaldırıldı.

KOLİLERDEN SIZDI

Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.

12 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İş yerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti. Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kargo merkezinde kimyasal sızıntı! Taşıdıkları kolinin içindeki madde çalışanları hastanelik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo merkezinde kimyasal sızıntı! Taşıdıkları kolinin içindeki madde çalışanları hastanelik etti - Son Dakika
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