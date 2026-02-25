Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
25.02.2026 15:00
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde apandisitinin patladığı tespit edilen genç kadın acil olarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Sinem Taç kurtarılamadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sinem Taç, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gökkiriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aleyna Dasdemir Aleyna Dasdemir:
    Allah rahmet eylesin inşallah 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bu kadar basit olamaz..birde sağlık da çağ atladık deniyor. 0 0 Yanıtla
