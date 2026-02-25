Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde apandisitinin patladığı tespit edilen genç kadın acil olarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Sinem Taç kurtarılamadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sinem Taç, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gökkiriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Sağlık › Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
